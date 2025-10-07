STOP ZATAMLJENIM STAKLIMA NA VOZILIMA? Odlučili se na zabranu i na službenim voziloma a razlozi su višestruki

JEDNA opština u državi Meksiko pokrenula je kampanju za uklanjanje zatamnjenih stakala sa vozila, kako sa privatnih tako i sa službenih.

foto Z. R.

Ova akcija, koja je počela uklanjanjem zatamnjenih stakala sa patrolnih vozila javne bezbednosti, odgovor je na zabrinutost za sigurnost građana i predstavlja značajnu promenu u regulaciji upotrebe ovakvih dodataka u regionu.

Popularnost zatamnjenih stakala među vozačima u Meksiku proizilazi iz njihove sposobnosti da obezbede privatnost, zaštitu od sunčevog zračenja i poseban vizuelni izgled vozila.

Ipak, njihova upotreba podleže zakonskim propisima koji nastoje da balansiraju ove prednosti sa potrebom da se obezbedi javna bezbednost.

Mera za smanjenje nezakonitih aktivnosti

Prema izjavi Raul Fuentes Rodrígueza, direktora Opštinske službe za bezbednost, u video-snimku objavljenom na zvaničnim društvenim mrežama, kampanja se sprovodi po instrukcijama predsednice Mónice Valdez , u saradnji sa Službom za saobraćaj i opštinskom policijom.

Zvaničnik je objasnio da je glavni cilj zaštita porodica, jer prekomerna upotreba zatamnjenih stakala može otežati vidljivost i olakšati izvršenje nezakonitih aktivnosti.

Proces uklanjanja zatamnjenih stakala dokumentovan je u video-snimcima podeljenim na društvenim mrežama, gde se vidi intervencija vlasti na službenim vozilima kao prvi korak kampanje. Za sada, mera se ograničava na državu Michoacán, bez najave sličnih akcija u drugim delovima zemlje.

Šta zakon kaže za vozače u Meksiko Sitiju?

U Meksiko Sitiju, upotreba zatamnjenih stakala takođe je regulisana, ali u okviru drugačijeg pravnog okvira.

Član 43. Pravilnika o saobraćaju Meksiko Sitija zabranjuje postavljanje solarnih folija na bočna ili zadnja stakla ukoliko zamračivanje prelazi 20%.

Postoji jedina iznimka: vozači koji imaju medicinsko opravdanje, pravilno potvrđeno pred Sekretarijatom za mobilnost (SEMOVI) i upisano u saobraćajnu dozvolu, mogu koristiti ove dodatke.

Debata o privatnosti i bezbednosti u upotrebi zatamnjenih stakala i dalje je aktuelna u različitim regionima zemlje, dok vlasti pokušavaju da pronađu balans između prava vozača i zaštite građana.

(Blic)