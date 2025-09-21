LEGALIZACIJA OBJEKATA PO CENI OD SAMO 100 EVRA, ZA LUKS STAN 1.000: Otkrivamo na koga se odnosi i kakva je nova procedura
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi zakon pod nazivom "Konačno svoj na svome", koji će omogućiti legalizaciju 4,8 miliona nelegalnih objekata u zemlji.
Radi se o novoj proceduri legalizacije nekretnina. Dovoljna je prosta prijava, digitalno ili na papiru, i za 60 dana, do Nove godine, vaš objekat postaje legalan i uknjižen.
Važno je da vlasnici bespravnih objekata požure sa prijavama i da ih podnesu do decembra.
Koliko će da košta legalizacija po novoj proceduru?
Za cenu od 100 do maksimalno 1000 evra za luksuzne stanove u Beogradu, građani u gradovima i selima Srbije dobijaju čiste papire, pravo na nasleđivanje, hipotekarne kredite i apsolutnu sigurnost da vam niko neće srušiti objekat.
Za koga neće važiti nove mere legalizacije
Izuzeci su gradnja na tuđem zemljištu i zaštićena područja, takvi objekti postaju vlasništvo države ili se ruše.
- To je za one koji su gradili na tuđem privatnom zemljištu, dakle oni nemaju pravni osnov da dobiju legalizaciju. Ne mogu ja da uzmem da izgradim nešto na vašem zemljištu i da kažem ajde legalizuj sad ovo. I drugo je za one koji su gradili u zaštićenom području. Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države, osim ako se nalaze na površini koja je važna za ekspropiaciju za neki važan državni objekat, u tom slučaju se ruše - objasnio je predsednik.
U budućnosti, sve nelegalne gradnje koje budu otkrivene neće se rušiti, već će postati vlasništvo države i koristiti se za javne svrhe: škole, obdaništa, sirotišta. Ovo je tačka na nelegalnu gradnju. Novi zakon, kako je naglasio Vučić, nudi jednostavnu proceduru prijave i minimalne troškove, što će značajno poboljšati imovinska prava građana Srbije. Stavlja se tačka na nelegalnu gradnju, ubuduće nelegalni objekti postaće vlasništvo države, istakao je Vučić.
Slične mere donele su Grčka Italija, Španija i Turska.
Šta se sve do sada plaćalo za legalizaciju objekata?
U Srbiji je i u 2025. godini aktuelna tema ozakonjenja kuća i stanova, odnosno legalizacije objekata koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola.
Prema važećem Zakonu o ozakonjenju objekata, definisane su takse i razlikuju se u zavisnosti od veličine stambenog prostora. Za kuće do 100 kvadratnih metara iznos takse je 5.000 dinara. Objekti između 100 i 200 kvadrata koštaju 15.000 dinara, dok oni koji imaju između 200 i 300 kvadrata zahtevaju uplatu od 20.000 dinara.
Najveći iznos plaćaju vlasnici kuća koje prelaze 300 kvadrata, čak 50.000 dinara. Kada je reč o stanovima u zgradama, trošak se kreće oko 200 evra po stanu, što je standardna praksa u ovom postupku..
(Blic)
