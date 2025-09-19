NEMCI NE KUPUJU STANOVE: Pogoršano raspoloženje u nemačkoj stanogradnji - Potražnja i dalje slaba
RASPOLOŽENjE u nemačkoj stanogradnji se ponovo pogoršalo nakon nekoliko meseci blagog rasta, zaključak je danas objavljenog izveštaja Instituta za ekonomska istraživanja IFO iz Minhena.
Vrednost indeksa koji meri sentiment u ovom sektoru je pala sa julskih minus 24,2 poena na minus 26,3 poena. Kompanije u branši ocenile su i trenutnu situaciju i očekivanja za naredne mesece kao slabije nego ranije.
"Blagi oporavak sentimenta poslednjih meseci sada je zaustavljen. Proći će neko vreme dok se porast broja građevinskih dozvola ne odrazi na knjige narudžbina", naveo je rukovodilac istraživanja IFO Klaus Volrabe.
Udeo firmi koje prijavljuju manjak narudžbina blago je smanjen — sa julskih 46,1 odsto na 45,7 odsto — ali je i dalje veoma visok. Nasuprot tome, broj otkazanih projekata u stanogradnji je u porastu.
U julu je 8,2 odsto nemačkih firmi u stanogradnji prijavilo otkazivanje porudžbina, a u avgustu je ovaj udeo porastao na 8,5 odsto, objavljeno je na veb stranici IFO.
(Tanjug)
