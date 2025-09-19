Sezona altcoina ubrzava | 3 nisko-kapitalizovane kriptovalute sa potencijalom rasta od 100x

KAKO sezona altcoina ubrzava, fokusiramo se na tri nisko-kapitalizovane kriptovalute.

Stručnjaci analiziraju ove obećavajuće projekte koji su trenutno u fazi akumulacije i mogli bi potencijalno porasti i do 100 puta.

U drugoj nedelji septembra, Altcoin Season Index dostigao je 80, što ukazuje da su prilivi kapitala u altcoine sa niskom tržišnom kapitalizacijom ozbiljno počeli.

On-chain podaci pokazuju da su rezerve na berzama naglo pale za nekoliko kriptovaluta čija je tržišna kapitalizacija ispod 200 miliona dolara – što je bikovski signal koji pokazuje rastuću akumulaciju od strane investitora.

Dominacija Bitcoina (BTC) pala je sa 65% u maju na 58% u septembru, što pokazuje tipičan obrazac preliva kapitala u altcoine.

Stručnjaci smatraju da kriptovalute sa niskom tržišnom kapitalizacijom imaju potencijal za rast od 100 puta i naglašavaju da je sada pravi trenutak za pripremu.

Euler: altcoin sa tržišnom kapitalizacijom od 181 miliona dolara

Euler (EUL), protokol za pozajmljivanje na Ethereum (ETH) mreži, predstavlja nisko-kapitalizovanu kriptovalutu sa tržišnom vrednošću od 181 miliona dolara, ali privlači pažnju kao vodeći kandidat za rast od 100x.

Iako je 2023. godine pretrpeo hakerski napad u kojem je izgubljeno oko 200 miliona dolara, uspeo je da se izuzetno oporavi.

Najznačajnije je što njegov TVL (Total Value Locked) iznosi 1,5 milijardi dolara – što je više od sedam puta veće od tržišne kapitalizacije.

Ova izuzetna cifra ukazuje da je praktična vrednost protokola daleko iznad trenutne tržišne procene.

Rezerve na berzama pale su na najniži nivo u proteklih godinu dana, sa preko 500.000 eura povučenih sa berzi od kraja avgusta.

Prihodi protokola očekuju se da porastu za 500% u 2025. godini, što potvrđuje snažno usvajanje među korisnicima.

Održavanje visokog TVL-a uprkos niskoj tržišnoj kapitalizaciji pruža čvrstu osnovu za potencijalni rast od 100x.

COTI: potencijalni altcoin sa tržišnom kapitalizacijom ispod 120 miliona dolara

COTI, koji služi kao sloj privatnosti za Ethereum, ima tržišnu kapitalizaciju ispod 120 miliona dolara, ali stručnjaci ga ocenjuju kao projekat sa potencijalom da poraste 100 puta.

Nakon što se cena kretala oko 0,05 dolara tokom prethodna tri meseca, primećen je snažan trend akumulacije.

Rezerve na berzama pale su na godišnji minimum od 812 miliona tokena, pri čemu grafik jasno pokazuje dugoročni silazni trend.

Ovaj signal akumulacije sugeriše dugoročnu strategiju držanja od strane velikih investitora.

U julu je TVL naglo porastao, sa 8 miliona zaključanih tokena.

Kako sezona altcoina ubrzava, projekti koji su ranije imali slab performans sada imaju potencijal za eksplozivan rast.

S obzirom na trenutni cenovni nivo i status akumulacije, rast od 100 puta kod COTI-ja izgleda kao realna mogućnost.

Bitcoin Hyper: faza pretprodaje povećava očekivanja za rast od 100x

Ako ciljate na rast od 100 puta, ne bi trebalo zanemariti projekte u fazi pretprodaje.

Vodeći kandidat je Bitcoin Hyper (HYPER).

Projekat je već uspešno prikupio 16,2 miliona dolara po trenutnoj pretprodajnoj ceni od oko 0,0129 dolara, što je izuzetno nisko.

Prema whitepaperu, platforma koristi Solana Virtual Machine (SVM), inovativnu tehnologiju koja donosi visokobrzinsku obradu i funkcionalnost pametnih ugovora na Bitcoin mrežu.

Sa brzim rastom Bitcoin Layer 2 tržišta, stručnjaci ga ocenjuju kao projekat nove generacije koji bi mogao da poraste i do 100 puta.

HYPER se može kupiti na zvaničnom sajtu korišćenjem ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ili kreditne kartice.

Staking je takođe dostupan sa godišnjim prinosom od 74%, što pruža atraktivne nagrade za učesnike pretprodaje.

Što se tiče prognoza cene HYPER-a, stručnjaci očekuju da bi mogao dostići 0,21 dolara do kraja 2025. i porasti do 3,20 dolara do 2030. godine.

Zaključak

Kako sezona altcoina ubrzava, ove tri nisko-kapitalizovane kriptovalute imaju potencijal da porastu i do 100 puta iz različitih pravaca.

