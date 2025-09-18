PARCELA OD 5 HEKTARA U SREMU PRODATA ZA MILION EVRA: Cene zemljišta počele da prate rast cena stanova i kuća
IZVEŠTAJ Republičkog geodetskog zavoda pokazuje da je najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u poslednjih nekoliko godina prodato u opštini Ruma
Parcela površine 5 hektara i 66 ari dostigla je cenu od neverovatnih milion evra. Iako ova transakcija predstavlja izuzetak, prosečne cene u Sremu daju realniju sliku. Poljoprivredno zemljište se tamo prodaje po cenama koje prelaze i 10.000 evra po jutru, sa prosekom od oko 8.000 evra.
Međutim, i poljoprivrednici i investitori suočavaju se sa mnogo većim problemom – nedostatkom kvalitetnih parcela.
Rast cena zemljišta u Sremu prati opšti trend rasta vrednosti nekretnina. Tražnja je sve veća, a ponuda ograničena.
- To se dešava zato što je porast nekretnina trend, jer, ako odu cene stanova, kuća, moraju da odu i cene poljoprivrednog zemljišta, koje na neki način to prate. Cene su više od 10 do 20 procenata - izjavio je Rade Frajtović, vlasnik agencije za promet nekretnina iz Sremske Mitrovice.
Frajtović objašnjava da je najveći problem to što „zemlje nema“ na tržištu.
- Uglavnom je urađena takozvana "kristalizacija stanja", što znači da su ljudi koji se time ozbiljno bave već pokupovali zemlju, a svi koji su imali manje površine u vlasništvu, stimulisani dobrom cenom, već su je prodali. Uglavnom su to koristili da kupe neke druge nekretnine, stanove. I sve što se pojavi, što ima neku razumniju cenu, sve se brzo proda. Cena je sada od 6 do 8 hiljada evra, po jutru - dodaje Frajtović.
Iako cena poljoprivrednog zemljišta u Sremu raste, svakodnevna poljoprivredna praksa donosi više briga nego zarade. Suše, loši prinosi i niske otkupne cene, uz sve veća ulaganja u proizvodnju, čine da, uprkos vrednosti zemlje, mnogi poljoprivrednici i dalje teško posluju.
(Kurir)
