NOVI USLOVI ZA KREDITE NA SNAZI: Ovo su svi detalji

SVI zaposleni i penzioneri u Srbiji čija mesečna primanja ne prelaze 100.000 dinara od danas mogu da računaju na značajno povoljnije bankarske kredite!

Ovako povoljni krediti stupili su na na snagu zbog nove obaveze banaka da smanje kamatne stope na gotovinske, potrošačke i stambene kredite za ovu kategoriju građana.

Kako je ranije saopštila Narodna banka Srbije, nove povoljnije kreditne ponude biće posebno istaknute na zvaničnim sajtovima svih banaka i važiće najmanje narednih godinu dana.

Građani mogu da očekuju:

Dinarske gotovinske i potrošačke kredite do milion dinara,

Refinansirajuće kredite bez ograničenja iznosa,

Kredite za penzionere sa uključenim životnim osiguranjem,

Stambene kredite za kupovinu prvog stana.

Kamatne stope na gotovinske, potrošačke i kredite za refinansiranje biće niže za tri procentna poena u odnosu na jul, sa donjom granicom do 7,5 odsto.

Za kredite penzionera sa osiguranjem, kamatna stopa biće niža takođe za tri poena, sa donjom granicom do 10,5 odsto.

Kada je reč o stambenim kreditima, kamatna stopa biće do 0,5 poena niža u odnosu na prosečnu iz jula.

Dodatno olakšanje za građane: banke neće naplaćivati naknade za obradu kreditnih zahteva za ove ponude.

Ova mera je deo šire inicijative za olakšavanje pristupa povoljnijim finansijskim proizvodima za građane sa nižim primanjima i deo je napora države da ublaži teret visokih kamata u uslovima globalne ekonomske nestabilnosti.

