FRANCUSKA DUŽNIČKA KRIZA: Ugrožena evrozona?
SVE što se trenutno događa u Francuskoj, s padom vlade i dužničkom krizom, moglo bi da ima odjeka i u Evropi i svetu.
Do nove političke krize u Francuskoj dolazi u trenutku kada je odnos duga i BDP od 113 odsto toliko visok, da su od ove zemlje u EU gori samo Grčka i Italija. Sve to postavlja pitanje i da li bi trebalo da postoji zabrinutost za stabilnost jedinstvene evropske valute evra, ako finansije druge po veličini privrede evrozone izmiču kontroli.
Ekonomista Lajbnic centra za evropska istraživanja u nemačkom gradu Manhajmu Fridrih Hajneman ističe za "Dojče vele" da postoji zabrinutost i da evrozona u ovom trenutku nije stabilna, iako nije zabrinut zbog nove kratkoročke dužničke krize u narednim mesecima.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Ali, moramo da se zapitamo kuda ovo ide, ako se velika zemlja poput Francuske, koja je poslednjih godina zabeležila stalno rastući odnos duga, sada suočava i sa daljom političkom destabilizacijom – istakao je Hajneman za "Dojče vele".
Nemački stručnjak kaže da postoji nada da će Evropska centralna banka uskočiti i kupiti francuske obveznice kako bi stabilizovala tržište, ali i da ECB mora da bude oprezna da ne potkopa svoj kredibilitet.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Deo krivice Hajneman takođe svaljuje na Evropsku komisiju koja je dozvolila da Francuska dođe u ovu situaciju.
Sve to predstavlja loš tajming za EU koja je suočena sa ratom na evropskom tlu i "Trampovim tarifama".
Preporučujemo
TRAŽE OSTAVKU PREDSEDNIKA: Levičari podnose zatev za smenu Emanuela Makrona
09. 09. 2025. u 15:41
SOCIJALISTI GUBE PRIMAT: Makron se oslanja na proverene snage?
09. 09. 2025. u 15:31
PREMIJER PODNEO OSTAVKU: Istorijski dugovi požuruju francuske političare
09. 09. 2025. u 15:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)