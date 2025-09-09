FRANCUSKA DUŽNIČKA KRIZA: Ugrožena evrozona?

SVE što se trenutno događa u Francuskoj, s padom vlade i dužničkom krizom, moglo bi da ima odjeka i u Evropi i svetu.

Foto: Profimedia

Do nove političke krize u Francuskoj dolazi u trenutku kada je odnos duga i BDP od 113 odsto toliko visok, da su od ove zemlje u EU gori samo Grčka i Italija. Sve to postavlja pitanje i da li bi trebalo da postoji zabrinutost za stabilnost jedinstvene evropske valute evra, ako finansije druge po veličini privrede evrozone izmiču kontroli.

Ekonomista Lajbnic centra za evropska istraživanja u nemačkom gradu Manhajmu Fridrih Hajneman ističe za "Dojče vele" da postoji zabrinutost i da evrozona u ovom trenutku nije stabilna, iako nije zabrinut zbog nove kratkoročke dužničke krize u narednim mesecima.

- Ali, moramo da se zapitamo kuda ovo ide, ako se velika zemlja poput Francuske, koja je poslednjih godina zabeležila stalno rastući odnos duga, sada suočava i sa daljom političkom destabilizacijom – istakao je Hajneman za "Dojče vele".

Nemački stručnjak kaže da postoji nada da će Evropska centralna banka uskočiti i kupiti francuske obveznice kako bi stabilizovala tržište, ali i da ECB mora da bude oprezna da ne potkopa svoj kredibilitet.

Deo krivice Hajneman takođe svaljuje na Evropsku komisiju koja je dozvolila da Francuska dođe u ovu situaciju.

Sve to predstavlja loš tajming za EU koja je suočena sa ratom na evropskom tlu i "Trampovim tarifama".