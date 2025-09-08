PLATE I PENZIJE RASTU, A CENE PADAJU Bajinobaštani o merama donetim na inicijativu Vučića: Ovo je super za srednju i nižu klasu (VIDEO)
GRAĐANI su zadovoljni novim ekonomskim merama, koje su donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, a koje su na snagu stupile 1. septembra.
Stanovnici Bajine Bašte rado su podelili svoje utiske o novim merama, koje uključuju povećanje plata i penzija i snižavanje cena osnovnih proizvoda.
- Ovo je super za srednju i nižu klasu - kaže jedan Bajinobaštanin, koji je potom, komentarišući niže kamatne stope na kredite, istakao da je to jako bitno za omladinu, da može da kupi stan.
Drugi stanovnik Bajine Bašte navodi da mere mnogo znače za penzionere i ljude sa manjim primanjima.
- Da nije toga, teško bi se izašlo na kraj - kaže.
