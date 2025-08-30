SIGURNOST I STANDARD ZA NAJSTARIJE: Povećanje penzija od 12 odsto - Cela penzija više najstarijim sugrađanima

MERE Vlade Srbije, povećanje penzija za 12 odsto i prosečna plata od 1000 evra koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić nose više značajnih implikacija za domaću ekonomiju i socijalnu stabilnost.

Pored povećanja životnog standarda svih građana ove mere posebno utiču na najstarije sugrađane.

Kako je saopštio ministar finansija Siniša Mali, uvećanje penzija od 12 odsto doneće primaocima za godinu dana jednu celu penziju više.

Ovo povećanje od 12 odsto direktno utiče na poboljšanje životnog standarda penzionera, koji predstavljaju brojnu i važnu društvenu grupu. U uslovima rasta troškova života, uvećanje primanja od 12 odsto omogućiće lakše podmirivanje osnovnih potreba i doprineti većoj finansijskoj sigurnosti u domaćinstvima sa najstarijim sugrađanima.

Na društvenom planu, povećanje penzija šalje jasnu poruku da država vodi računa o najstarijim sugrađanima. To doprinosi jačanju poverenja u institucije i socijalnu stabilnost, što je posebno značajno u vremenima ekonomskih neizvesnosti. Ovo povećanje znači da će prosečna penzija porasti na oko 490 evra.

Ministar finansija je saopštio da će penzioneri sa penzijom od 40.000 dinara dobiti povećanje od 4800 dinara povećanja i da se prve uvećane penzije očekuju u januaru.

Povećanje potrošnje

Rast penzija i očekivana prosečna plata od 1.000 evra doneće i direktan porast potrošnje. Tu na scenu stupa i smanjenje troškova predviđeno merama Vlade Srbije što podiže ukupan standard građana. Ono što je bitno kako ističu stručnjaci je povećanje primanja i kontrola troškova i to se posebno odnosi na ugrožene članove društva, penzionere i domaćinstva sa nižim primanjima.

Standard i sigurnost

Povećanje penzija direktno utiče na standard ove grupe ljudi.

Penzioneri spadaju u jednu od najugroženijih grupa stanovništva i država ovim povećanjem pokazuje da vodi brigu o njima. Penzioneri teško mogu da dođu u situaciju da rade još jedan, dodatni posao, kao što mogu oni koaji su tu oko 50 godina.

Sdruge strane penzioneri se odužuju svojoj državi kao segment društva koji najredovnije izvršava svoje obaveze prema budžetu.

Za penzionere, povećanje donosi veću sigurnost u svakodnevnom životu i mogućnost lakšeg podmirivanja osnovnih potreba, ali i nešto više prostora za troškove koji doprinose kvalitetnijem životu. Sa druge strane, stabilan i rastući sistem penzija šalje poruku da se vodi računa o jednoj od najosetljivijih društvenih grupa, što jača poverenje u institucije i ekonomsku politiku.

