"PONOSAN SAM NA NAŠ RAD": Predsednik Vučić o smanjenju javnog duga Srbije

28. 08. 2025. u 22:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink".

Javni dug Srbije je 43,3 posto BDP, navodi on.

- Srbija je duplo bolja nego prosek zemalja EU. Duplo nižu stopu javnog duga imao. I ja sam ponosan na naš rad. Kada sam došao i postao premijer i kada su me svi ljudi psovali, tada moram da kažem ne s pravom. Verujem da ima stvari zbog kojih me s pravom opsuju. Živ sam čovek po pogrešnim odlukama, ali tada nespravom. Radio sam ono što moramo da uradimo. Najteže mere smo preduzeli. Smanjenje dela plata u javnom sektoru i dela penzija. I zbog toga danas imamo veoma nisku stopu javnog duga. Zbog toga možemo da radimo i da pravimo velike projekte. Zbog toga možemo da maštamo i zbog toga možemo te projekte da ostvarujemo - objasnio je on.

