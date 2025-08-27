SINIŠA MALI OTIŠAO U KUPOVINU: Odabrao artikle iz 23 kategorije čije će cene biti ograničene - evo koliko je izašao račun (FOTO)

U SUSRET najavljenom ograničenju trgovačkih marži koje treba da stupi na snagu 1. septembra, ministar finansija Siniša Mali danas je bio u kupovini u jednom trgovinskom marketu gde je odabrao artikle iz 23 kategorije, čije će cene biti ograničene, a kako bi ih uporedio nakon što počne primena Uredbe o ograničavanju marži.

FOTO: TANJUG

Mali je kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun je iznosio 4.991,92 dinara.

Ministar je ukazao da deo programa ekonomskih mera, koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, podrazumeva i ograničavanje trgovinskih marži i istakao da to ograničenje treba da dovede do smanjenja cena velikog broja proizvoda - od prehrambenih proizvoda do proizvoda kućne hemije, kozmetike.

''To je oko 3.000 proizvoda koje građani Srbije najčešće kupuju. Ove mere su usmerene ka građanima tako da imaju koristi od toga. Svaki dinar se vrednuje, tako da nam je cilj da kroz ove mere podignemo dodatno životni standard građana i da im olakšamo svakodnevni život'', rekao je Mali.

Ministar je najavio da će nakon što stupi na snagu Uredba o ograničavanju trgovačkih marži, kao deo najavljenih ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana, u istom marketu izabrati iste proizvode kako bi se uverio da li su cene snižene i koliko građani mogu da uštede.

''Ono što očekujem je smanjenje cena ovih namirnica kako bi građani Srbije imali što veću korist i kako bi poboljšali njihov životni standard tako što svaki dinar vredi više'', rekao je Mali za Tanjug posle obavljene kupovine.

FOTO: TANJUG

Podsetio da će od 1. oktobra biti uvećana minimalna zarada, da će penzije biti uvećane od 1. decembra, a da je dodatno povećanje minimalne zarade najavljeno od 1. januara 2026.godine.

''Dakle, rastu plate, rastu penzije, raste minimalna zarada, a sa s druge strane, želimo da svaki taj dinar vredi više upravo smanjenjem cena ovih namirnica koje su za građane najvažnije'', rekao je Mali.

Ministar je iz kategorije ''mahunarke'' kupio besli pasulj ''gradištanac'', iz kategorije ''sveže voće i povrće'' crni luk, a iz kategorije ''mleko, mlečni i mešoviti proizvodi'' izabrao je mleko ''Moja kravica'' od 1l, meki punomasni sir 450 g i namaz ''Ala kajmak'' 150 g mlekare ''Šabac''.

FOTO: TANJUG

On je izabrao i beli sečeni hleb ''Tvojih 5 minuta'' 500g, paštetu od tune i testenine ''Danubius'' 400g, a u kategoriji ''sveže i prerađeno meso'' 500 g domaćeg pilećeg filea.

Takođe, kupio je i pasirani paradajz ''Gurman'', šest kesica praška za pecivo ''C'', 1kg belog šećera kristal ''Sunoko'', 1kg mekog pšeničnog brašna T-400 ''Danibus'', 500 g pirinča ''AVS'', 1l suncokretovog ulja jestivo ''Iskon'' i pola litre jabukovog sirćeta ''Nectar''.

Mali je izabrao čajno pecivo ''Domaćica'' iz kategorije ''skatki konditori i cerealije'', a od ''slanih konditora'' slane štapiće ''Trik'' 200g.

Od artikala kućne hemije i kozmetike ministar je kupio toalet papir ''Perfex ccoton'' 10/1, vlažne maramice, praškasti deterdžent ''Duel Soft Lotus 2,7kg i pastu za zube ''Triple Action Colgate'' 75ml.

Na listi kupljenih proizvoda je i kašica za bebe ''Juvitana'' 190g, smrznuti grašak ''Frikom'' 400 gr i sok od jabuke ''Family Nectar'' 1,5l.