MAĐARSKU ČEKAJU VELIKI PROBLEMI Ima zalihe nafte za tri meseca: Prekidi isporuka preko naftovoda "Družba" još traju

MAĐARSKA ima strateške zalihe nafte za tri meseca i kratkoročni prekidi isporuka neće dovesti do značajnijih problema, rekao je načelnik Odeljenja za energetsku i klimatsku politiku Istraživačkog instituta "Sazadveg" Oliver Hortai.

-Ali, ako prekidi isporuka preko naftovoda 'Družba' postanu redovna pojava, to će imati ozbiljne posledice i po pitanju isporuka i po pitanju cene nafte, naveo je on.

Podsetimo, u ponedeljak je Ukrajina izvela napad na trasu naftovoda, nakon čega je snabdevanje Slovačke i Mađarske bilo zaustavljeno. Tranzit je obnovljen u utorak uveče, a Budimpešta je zahvalila Rusiji na hitnoj popravci.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto upozorio je da je isporuka nafte njegovoj zemlji i dalje nesigurna, dok je Bratislava najavila mogućnost novih zastoja u snabdevanju.

Kako je ranije rekao Sijarto, isporuke nafte u Mađarsku već treći put su zaustavljene usled udara ukrajinskih dronova na naftovod.

Slovački mediji su preneli da su dve zemlje zatražile od Evropske komisije da garantuje bezbednost isporuke nafte preko naftovoda „Družba“ zbog napada ukrajinskih Oružanih snaga.

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je odgovor predsednika SAD Donalda Trampa na svoje pismo u kojem je upozorio na posledice ukrajinskog napada na naftovod „Družba“.

Tramp je u pismu poručio da je „veoma ljut“ zbog tog događaja.

