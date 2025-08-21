Ekonomija

DIGITALIZACIJA U PROIZVODNJI NAFTE Centar za upravljanje proizvodnjom kompanije NIS – efikasnost u realnom vremenu

21. 08. 2025. u 14:30

Kompanija NIS nastavila je sa realizacijom digitalnih projekata u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i unapredila rad Centra za upravljanje proizvodnjom ulaganjima vrednim više od 2 miliona evra.

Foto: Promo

Zahvaljujući savremenim digitalnim alatima i integrisanim poslovnim procesima, zaposleni Centra prate procese proizvodnje nafte i gasa koristeći najmodernija sredstva za vizuelizaciju i automatizaciju. NIS je otvorio ovaj savremeni centar u Novom Sadu početkom 2025. godine, a godišnji nivo proizvodnje nafte i gasa čiji se monitoring vrši iznosi oko 1,1 milion tona naftnog ekvivalenta. Zahvaljujući u potpunosti automatizovanim i digitalnim rešenjima omogućava se pravovremeno prepoznavanje potencijalnih problema u radu opreme, a samim tim i unapređuje pouzdanost rada opreme i sistema.

Centar za upravljanje proizvodnjom omogućava operativno upravljanje i kontrolu kvaliteta podataka koji stižu sa 51 naftnog i gasnog polja čime se postiže integrisano planiranje i prognoza nivoa proizvodnje u kratkoročnom periodu. Reč je o jedinstvenoj bazi podataka za digitalne proizvode koja vrši upravljanje proizvodnim procesima kroz prikupljanje i analizu podataka u realnom vremenu i uz korišćenje napredne analitike. U Centru je aktivan tim od gotovo 50 zaposlenih koji se sastoji od visokokvalifikovanih inženjera, analitičara, tehničara i operatera čija stručnost omogućava neprekidnu koordinaciju sa ekipama na naftnim poljima u cilju donošenja pravovremenih odluka.

Foto: Promo

„Korišćenjem centralizovanog i automatizovanog sistema za nadzor u okviru Centra omogućava se operativno upravljanje koje se u realnom vremenu prilagođava kako novonastalim situacijama na naftnim poljima, tako i problematici u radu proizvodne opreme. Ključna osnova ovakvog upravljanja jeste tačnost i pouzdanost podataka uz sprovođenje višestepene kontrole svih procesa. Ovakav pristup garantuje efikasnost, bezbednost i konkurentnost u savremenom okruženju naftne industrije“, naveo je Predrag Radanović, direktor Direkcije proizvodnja – glavni inženjer Bloka „Istraživanje i proizvodnja“.

Foto: Promo

Rad Centra za upravljanje proizvodnjom jedan je od ključnih zadataka u oblasti digitalne transformacije kompanije, ali i jedan u nizu projekata čiji je cilj da se digitalni alati koriste u svakodnevnom radu u oblasti proizvodnje nafte i gasa, u skladu sa najboljim svetskim praksama i zahtevima savremenog poslovnog okruženja.


 

