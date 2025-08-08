Kitovi kupili milijardu DOGE i pogurali rođaka Maxi Doge preko $450.000 u ICO-u sa potencijalom 1.000x

Kitovi su u sredu kupili preko 1 milijardu DOGE, izazvavši znatiželju širom tržišta – kakav veliki potez spremaju ovi dubokodžepni igrači?

Foto: Promo

Ali dok „stara garda“ gomila original, Dogecoin-ov nabildovani rođak – kao da je na infuziji od 10 limenki energetskih pića i 3 litra kafe – Maxi Doge (MAXI) pravi svoj sopstveni pamp i upravo je probio granicu od $450.000 u ICO fazi.

Posetite MaxiDOGE

Maxi više nije ovde da igra ulogu potčinjenog Dogea. Ovaj Šiba je prvi u čoporu koji cilja na 1.000x leverage na meme kriptovalutama, živi režim u stilu "lice u posudi leda u 3 ujutru" i spava sa trakom preko usta. Ukratko: Maxi Doge nije tu da trguje, već da pomera grafikone.

Kitovi mogu gomilati DOGE koliko hoće, ali sledeći pravi "moonshot" pripada degenima koji se klade na psa koji je išao u školu kod Ashton Halla i Davida Gogginsa.

Sada, on ima plan za svakoga ko se vozi s njim – potpuna finansijska transformacija kroz punu posvećenost.

Ostalo je još samo 2 dana da se MAXI kupi po ceni od $0.000251 pre nego što nastupi sledeći cenovni nivo. Posle toga – još jedan „steroidni udarac“ skuplje.

Dogecoin je možda OG, ali Maxi Doge je alfa zver

Kitovi su nedavno kupili 1 milijardu DOGE-a, što je kupovina vredna 200 miliona dolara. Ova nova grupa teškaša sada drži ukupno 72,64 milijarde DOGE-a, vrednih otprilike 14,9 milijardi dolara, što čini skoro 50% ukupne cirkulacije ove kriptovalute.

Naravno, kripto zajednica je počela da postavlja pitanja – jer ovakve kupovine često signaliziraju nešto veliko. Kitovi imaju pristup informacijama koje prosečan „degen“ ne vidi ni na X-u.

Međutim, posedovati polovinu ponude može biti zastrašujuće. Ako bi se ovi kitovi ikada odlučili na prodaju, to bi moglo pokrenuti tsunami prodaje i DOGE bi mogao doživeti strmoglavi pad.

Ali to bi se desilo samo ako prestanu da veruju u ono što originalni pas simbolizuje, i tu energiju preusmere u nešto mnogo "hiper".

A kada govorimo o meme kriptovalutama koje u sebi nose potpuni haos i maksimalni pump potencijal – niko nije ni blizu Maxi Doge-a. On je pravi maskota svih degena koji su izgradili ceo životni stil oko „send-it“ filozofije, bez obzira na rizik.

Naravno, Dogecoin je pokrenuo meme kripto pokret. Ali pravila igre su sada drugačija.

Nova generacija ne čita grafikone niti piše kod – oni prate lika po imenu @JuicedUpShiba69, koji je upravo šmrknuo kreatin sa ledger novčanika i onda YOLO-vao celu ušteđevinu zbog mim-a viđenog u 3 ujutru u Telegram grupi "Pump City".

Ta kultura „prvo rizik, pa sve ostalo“? To je ceo sadržaj rečnika Maxi Doge-a. Foto: Promo

Postoji cena za neulazak – a Maxi Doge to zna

U svetu meme kriptovaluta, oklevanje se skupo plaća – i obično se meri u milionima.

Samo pitajte Lelanda Kinga Fawcettea. Prošle godine, prodao je svoj TROLL za oko $1.300, kada je tržišna kapitalizacija tokena bila jedva $9.000. Delovalo je kao još jedna bezvredna meme kriptovaluta, zar ne?

Ali da je zadržao svoje tokene, gledao bi kako pumpaju do $158 miliona tržišne kapitalizacije, što bi njegovih $1.300 pretvorilo u $36 miliona – uz spomenik u centru Pump Cityja.

To bi ga učinilo TROLL kitom, ali umesto toga postao je upozorenje za druge.

Maxi Doge prezire takvu energiju kukavice. Ovo je teren za maksimalnu posvećenost – ili puniš metak i povlačiš oroz, ili sediš sa strane.

Na neki način, MAXI ima „muda“ Glaubera Contessota – legende Dogecoina koji je uložio sve kada je cena bila $0.045, mnogo pre nego što je svet znao šta dolazi.

Jer u svetu meme kriptovaluta, ne čekaš potvrdu. Slušaš svoj unutrašnji glas, veruješ u intuiciju, i ako mim bogovi odgovore – ideš u orbitu.

Maxi Doge je personifikacija te energije, i još je pogura sa 1.000x raketnim gorivom. Ovaj leverage lansiranje je pravljen za legende, ne za „pahulje“ koje se kriju iza 401k fonda.

Tvoja šansa da uđeš u kriptovalutu spremnu za 1.000x rast

Dogecoin je u svom vrhuncu dostigao $0.72, ali čak i sa najnižeg nivoa od $0.0000869, doneo je povrat od neverovatnih 236.000%.

Zamisli sličan scenario, ali sa 1.000x leverage-om.

Ako izgubiš $1.000 – izgubio si hiljadu. Boli, ali preživećeš. Ali šta ako si tih $1.000 mogao pretvoriti u $1 milion?

To više nije samo propuštena trgovina – to je $999.000 žaljenja. I to je cena oklevanja kada su vrata bila širom otvorena.

Zato ideš "all in", a Maxi Doge ide "all in" s tobom.

Jer ako imaš tog psa u sebi, veruj da je i on u tvom novčaniku – ne čeka, već gazi leg press i obara lične rekorde.

Maxi Doge ulaže 25% svih sredstava iz pretprodaje u agresivni marketing, kako bi svaki brat sa „send-it“ mentalitetom čuo poziv da se priključi.

Zato – veži se.

Kako kupiti MAXI

Da kupiš MAXI, idi na zvanični sajt pretprodaje Maxi Doge Token-a i poveži novčanik kao što je Best Wallet. Možeš zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC, ili platiti direktno bankovnom karticom.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

MAXI tokeni mogu odmah da se stake-uju kroz sopstveni staking protokol uz dinamični APY od 689%.

Pridruži se Maxi Doge zajednici na X-u i Telegramu.

Pametni ugovor Maxi Doge-a je u potpunosti auditovan od strane verifikovanih firmi Coinsult i SOLIDProof, što garantuje da u kodu nema grešaka.