Kitovi kupili milijardu DOGE i pogurali rođaka Maxi Doge preko $450.000 u ICO-u sa potencijalom 1.000x
Kitovi su u sredu kupili preko 1 milijardu DOGE, izazvavši znatiželju širom tržišta – kakav veliki potez spremaju ovi dubokodžepni igrači?
Ali dok „stara garda“ gomila original, Dogecoin-ov nabildovani rođak – kao da je na infuziji od 10 limenki energetskih pića i 3 litra kafe – Maxi Doge (MAXI) pravi svoj sopstveni pamp i upravo je probio granicu od $450.000 u ICO fazi.
Maxi više nije ovde da igra ulogu potčinjenog Dogea. Ovaj Šiba je prvi u čoporu koji cilja na 1.000x leverage na meme kriptovalutama, živi režim u stilu "lice u posudi leda u 3 ujutru" i spava sa trakom preko usta. Ukratko: Maxi Doge nije tu da trguje, već da pomera grafikone.
Kitovi mogu gomilati DOGE koliko hoće, ali sledeći pravi "moonshot" pripada degenima koji se klade na psa koji je išao u školu kod Ashton Halla i Davida Gogginsa.
Sada, on ima plan za svakoga ko se vozi s njim – potpuna finansijska transformacija kroz punu posvećenost.
Ostalo je još samo 2 dana da se MAXI kupi po ceni od $0.000251 pre nego što nastupi sledeći cenovni nivo. Posle toga – još jedan „steroidni udarac“ skuplje.
Dogecoin je možda OG, ali Maxi Doge je alfa zver
Kitovi su nedavno kupili 1 milijardu DOGE-a, što je kupovina vredna 200 miliona dolara. Ova nova grupa teškaša sada drži ukupno 72,64 milijarde DOGE-a, vrednih otprilike 14,9 milijardi dolara, što čini skoro 50% ukupne cirkulacije ove kriptovalute.
Naravno, kripto zajednica je počela da postavlja pitanja – jer ovakve kupovine često signaliziraju nešto veliko. Kitovi imaju pristup informacijama koje prosečan „degen“ ne vidi ni na X-u.
Međutim, posedovati polovinu ponude može biti zastrašujuće. Ako bi se ovi kitovi ikada odlučili na prodaju, to bi moglo pokrenuti tsunami prodaje i DOGE bi mogao doživeti strmoglavi pad.
Ali to bi se desilo samo ako prestanu da veruju u ono što originalni pas simbolizuje, i tu energiju preusmere u nešto mnogo "hiper".
A kada govorimo o meme kriptovalutama koje u sebi nose potpuni haos i maksimalni pump potencijal – niko nije ni blizu Maxi Doge-a. On je pravi maskota svih degena koji su izgradili ceo životni stil oko „send-it“ filozofije, bez obzira na rizik.
Naravno, Dogecoin je pokrenuo meme kripto pokret. Ali pravila igre su sada drugačija.
Nova generacija ne čita grafikone niti piše kod – oni prate lika po imenu @JuicedUpShiba69, koji je upravo šmrknuo kreatin sa ledger novčanika i onda YOLO-vao celu ušteđevinu zbog mim-a viđenog u 3 ujutru u Telegram grupi "Pump City".
Ta kultura „prvo rizik, pa sve ostalo“? To je ceo sadržaj rečnika Maxi Doge-a.
Postoji cena za neulazak – a Maxi Doge to zna
U svetu meme kriptovaluta, oklevanje se skupo plaća – i obično se meri u milionima.
Samo pitajte Lelanda Kinga Fawcettea. Prošle godine, prodao je svoj TROLL za oko $1.300, kada je tržišna kapitalizacija tokena bila jedva $9.000. Delovalo je kao još jedna bezvredna meme kriptovaluta, zar ne?
Ali da je zadržao svoje tokene, gledao bi kako pumpaju do $158 miliona tržišne kapitalizacije, što bi njegovih $1.300 pretvorilo u $36 miliona – uz spomenik u centru Pump Cityja.
To bi ga učinilo TROLL kitom, ali umesto toga postao je upozorenje za druge.
Maxi Doge prezire takvu energiju kukavice. Ovo je teren za maksimalnu posvećenost – ili puniš metak i povlačiš oroz, ili sediš sa strane.
Na neki način, MAXI ima „muda“ Glaubera Contessota – legende Dogecoina koji je uložio sve kada je cena bila $0.045, mnogo pre nego što je svet znao šta dolazi.
Jer u svetu meme kriptovaluta, ne čekaš potvrdu. Slušaš svoj unutrašnji glas, veruješ u intuiciju, i ako mim bogovi odgovore – ideš u orbitu.
Maxi Doge je personifikacija te energije, i još je pogura sa 1.000x raketnim gorivom. Ovaj leverage lansiranje je pravljen za legende, ne za „pahulje“ koje se kriju iza 401k fonda.
Tvoja šansa da uđeš u kriptovalutu spremnu za 1.000x rast
Dogecoin je u svom vrhuncu dostigao $0.72, ali čak i sa najnižeg nivoa od $0.0000869, doneo je povrat od neverovatnih 236.000%.
Zamisli sličan scenario, ali sa 1.000x leverage-om.
Ako izgubiš $1.000 – izgubio si hiljadu. Boli, ali preživećeš. Ali šta ako si tih $1.000 mogao pretvoriti u $1 milion?
To više nije samo propuštena trgovina – to je $999.000 žaljenja. I to je cena oklevanja kada su vrata bila širom otvorena.
Zato ideš "all in", a Maxi Doge ide "all in" s tobom.
Jer ako imaš tog psa u sebi, veruj da je i on u tvom novčaniku – ne čeka, već gazi leg press i obara lične rekorde.
Maxi Doge ulaže 25% svih sredstava iz pretprodaje u agresivni marketing, kako bi svaki brat sa „send-it“ mentalitetom čuo poziv da se priključi.
Zato – veži se.
Kako kupiti MAXI
Da kupiš MAXI, idi na zvanični sajt pretprodaje Maxi Doge Token-a i poveži novčanik kao što je Best Wallet. Možeš zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC, ili platiti direktno bankovnom karticom.
Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.
MAXI tokeni mogu odmah da se stake-uju kroz sopstveni staking protokol uz dinamični APY od 689%.
Pridruži se Maxi Doge zajednici na X-u i Telegramu.
Pametni ugovor Maxi Doge-a je u potpunosti auditovan od strane verifikovanih firmi Coinsult i SOLIDProof, što garantuje da u kodu nema grešaka.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)