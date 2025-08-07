Ekonomija

OVAJ ROK NE SMETE DA PROPUSTITE: Uskoro stiže na naplatu važna obaveza, ko zakasni sledi mu kazna

Телеграф

07. 08. 2025. u 17:19

TREĆA rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu 14. avgusta, a dina karticom na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija, porez može da se plati bez provizije, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

ОВАЈ РОК НЕ СМЕТЕ ДА ПРОПУСТИТЕ: Ускоро стиже на наплату важна обавеза, ко закасни следи му казна

Foto N. Fifić

Iz NBS su naveli da se dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave za trezor, može da se plati i porez na dohodak građana, na promet motornih vozila, na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Na šalterima Uprave za trezor ovom karticom mogu da se, uz niske provizije, izmire i druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, kako onima koji imaju podračune u Upravi za trezor tako i onima koji imaju račune u poslovnim bankama, odnosno mogu da se plate računi za struju, računi preduzeća Infostan u Beogradu, Informatika u Novom Sadu, Telekom i slično.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORODICE IZ SRBIJE REZERVISALE SMEŠTAJ PREKO BUKINGA: Stigli u Grčku i ostali na ulici! Javio se muškarac i samo rekao JEDNU REČENICU
Ekonomija

0 1

PORODICE IZ SRBIJE REZERVISALE SMEŠTAJ PREKO "BUKINGA": Stigli u Grčku i ostali na ulici! Javio se muškarac i samo rekao JEDNU REČENICU

LETOVANjE iz snova za dve porodice sa decom iz Srbije pretvorilo se u stres i neizvesnost čim su stigli u Nikiti, popularno letovalište na Sitoniji. Iako su uredno rezervisali i platili luksuzan smeštaj preko sajta Booking.com, ono što im se dogodilo je doslovno noćna mora svake osobe koja posle dugog puta stigne pred vrata uredno plaćenog apartmana.

07. 08. 2025. u 17:09

NE SME BITI VILA NA SLICI, A PODRUM NA MORU: Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača na javnoj raspravi do 24. avgusta
Ekonomija

0 0

NE SME BITI VILA NA SLICI, A PODRUM NA MORU: Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača na javnoj raspravi do 24. avgusta

UREĐENA zaštita korisnika usluga kablovskih operatera, efikasan sistem vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, bolji nadzor i sankcionisanje trgovaca koji krše prava kupaca - samo su neki od ciljeva koje treba da postigne novi Zakon o zaštiti potrošača. Nacrt ovog akta je na javnoj raspravi do 24. avgusta, a juče je održana i njegova prezentacija u Beogradu

07. 08. 2025. u 16:46

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!