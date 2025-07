HOĆE LI BITI RATA ILI SPORAZUMA? Ursula fon der Lajen otputovala u Škotsku na sastanak sa Donaldom Trampom

PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen otputovala je danas u Škotsku uoči sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom koji je planiranza sutra popodne, saopšteno je iz EK.

Foto: Profimedia

U međuvremenu, zvaničnici EU navode da su EU i SAD blizu postizanja trgovinskog sporazuma, prenosi Rojters.

Tramp, koji je doputovao u Škotsku na nekoliko dana zbog golfa i bilateralnih sastanaka, rekao je novinarima po dolasku u petak uveče da se raduje susretu sa fon der Lajenovom koju je nazvao "veoma poštovanom liderkom".

On je ponovio svoje mišljenje da postoji 50 odsto šanse da SAD i Evropska unija postignu okvirni trgovinski sporazum, dodajući da "Brisel veoma želi da dogovor bude postignut".

Prema njegovim rečima ako se to dogodi, to bi bio najveći trgovinski sporazum koji je njegova administracija do sada postigla i nadmašio bi sporazum vredan 550 milijardi dolara dogovoren sa Japanom ranije ove nedelje.

Bela kuća nije objavila detalje o planiranom sastanku ili uslovima sporazuma koji se najavljuje iz EU.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Potraga za delovima tela kod Lazarevca