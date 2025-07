NAJGORI POČETAK GODINE ZA DOLAR OD 1973: Američka valuta više nije sigurna luka za investitore

AMERIČKI dolar se kreće ka najgoroj prvoj polovini godine od 1973, jer trgovinska i ekonomska politika Donalda Trampa podstiče investitore da preispitaju svoju izloženost dominantnoj svetskoj valuti.

Foto Pixabay free images

Indeks dolara, koji meri snagu valute u odnosu na korpu od šest drugih valuta, uključujući funtu, evro i jen, pao je za više od 10 procenata do sada u 2025. godini, što je najgori početak godine od kraja Bretonvudskog sistema podržanog zlatom.

"Dolar je postao oružje za nepredvidive politike Trampa 2.0", rekao je "Fajnenšel tajmsu" Frančesko Pesole, devizni strateg u ING-u.

Predsednikov povremeni carinski rat, ogromni dug SAD i strahovanja da Federalne rezerve nisu nezavisna institucija, potkopale su privlačnost dolara kao sigurnog utočišta za investitore, dodao je.

Valuta je pala za 0,2 procenta u ponedeljak.

Očekuje se da će trampov "veliki, lepi poreski zakon" dodati 3,2 biliona dolara američkom dugu tokom naredne decenije, što je podstaklo zabrinutost oko održivosti zaduživanja Vašingtona, što je izazvalo egzodus sa tržišta američkih obveznica.

Oštar pad dolara ga stavlja na put ka najgoroj prvoj polovini godine od gubitka od 15 odsto 1973. godine i najslabijem rezultatu u bilo kom šestomesečnom periodu od 2009. godine.

Sa druge strane, evro, za koji je nekoliko banaka sa Volstrita predviđalo da će ove godine pasti na paritet sa dolarom, porastao je za 13 procenata na iznad 1,17 dolara, jer su se investitori fokusirali na rizike rasta u najvećoj svetskoj ekonomiji - dok je potražnja za sigurnom imovinom na drugim mestima, poput nemačkih obveznica, porasla.

Endru Bols, glavni investicioni direktor za globalni fiksni prihod u grupi za obveznice "Pimko" smatra da, ipak, nema značajne pretnje statusu dolara kao de fakto svetske rezervne valute.

Ali to "ne znači da ne može doći do značajnog slabljenja američkog dolara", dodao je, ističući pomak među globalnim investitorima ka većoj zaštiti od izloženosti dolaru, aktivnost koja sama po sebi dovodi do pada vrednosti dolara.

Zlato je takođe dostiglo rekordne vrednosti ove godine zbog kontinuirane kupovine centralnih banaka i drugih investitora zabrinutih zbog devalvacije svoje dolarske imovine.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Potraga za delovima tela kod Lazarevca