VIŠA GASA ZA SRBIJU: Novi energetski aranžman sa Rusijom, najverovatnije, do kraja maja

SRBIJI će "Balkanskim tokom" stizati 2,5 milijarde kubnih metara ruskog gasa godišnje, umesto dosadašnje dve milijarde. Te uvećane količine su dogovorene u okviru novog dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, za koji se očekuje da će biti potpisan do kraja maja.

JP"Srbijagas"

Kako je danas izjavio generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, naša zemlja će dnevno imati osam miliona kubika ovog energenta, umesto šest. Osim toga, sa Rusima je dogovoreno i dodatnih četiri miliona kubnih metara fleksibilno, što znači da će moći će da se povlače po potrebi. On je objasnio da problem ne predstavlja samo količina gasa već i fleksibilnost, jer Srbija ima neravnomernu potrošnju koja u hladnim zimskim danima dostiže 18 miliona kubika dnevno. Zato su važni ti dodatni kubici koji će sada biti garantovani dugoročnim ugovorom, što do sada nije bio slučaj.

- Mogu već sada reći da ćemo mi zbog bezbednosti, a ne količina, skladištiti 200 miliona metara kubnih gasa u Mađarskoj i da ćemo u hladnim danima, otprilike od 15. novembra do kraja februara ili do 15. marta, kupovati do dva miliona iz Azerbejdžana - naveo je za RTS Bajatović.

Skladišta puna, za svaki slučaj SRBIJA trenutno ima 76 odsto popunjenosti Banatskog Dvora, i veće količine gasa nastoji da skladišti u Mađarskoj za slučaj da se nešto desi, da može da bude bezbedna po pitanju snabdevanja - ističe Dušan Bajatović. - Nemojte da brinete, skladišta će biti puno i nećemo ga trošiti osim ako ne moramo. To je inače plaćen gas, neće nikoga opterećivati. Najvažnija stvar je da je Srbija počela formalno proširenje skladišta Banatskog Dvora. Očekujemo da najkasnije, do kraja 2026. godine, imamo formalnih 750 miliona metara kubnih u zalihama, 12,5 miliona dnevne proizvodnje.

Govoreći o ceni gasa, on je rekao da će za tih osam miliona koji će stizati fiksno na dnevnom nivou, sigurno biti sadržana i naftna formula.

- To se pokazalo kao ispravna dugoročna odluka - istakao je Bajatović. - Vidim da su cene gasa malo pale, one se sad izjednačavaju sa devetomesočnom naftom formulom, a nafta je sad pala, 66 dolara za barel je sada. Što se tiče dodatnih količina, oni će biti dužni po ugovoru da nam isporuče ta četiri miliona, što ranije nije bio slučaj, nego su to bila neka vrsta dnevnih pregovora.

Za te kubike cena će, najverovatnije, biti definisana kroz formulu TTF minus između osam i 15 odsto. To znači da će u tom rasponu procenata gas biti jeftiniji od cene na relevantnoj holandskoj berzi TTF. On je ukazao i da se ne mogu predvideti cene gasa na evropskom tržištu i da Srbiju u ovom momentu to nešto mnogo ni ne dotiče.

- Nama je bitno da se Mađari skinuli skladištenje za 50 odsto, bar kad smo mi u pitanju, a pretpostavljamo i za sve ostale - rekao je Bajatović. - Što znači da neće više biti tako skupo skladištenje i zato ćemo tih 200 miliona skladištiti tu u Mađarskoj.

Kada je u pitanju vremenski period na koji će biti potisan novi aranžman, tu je, kako objašnjava direktor "Srbijagasa" specifična situacija. On je naveo da Srbija traži aranžman na 10 godina na šta i Rusija pristaje, ali se pominje i ugovor na tri godine, jer postoje određeni rizici zbog toga što Evropska unija hoće da zabrani ruski gas 2027. godine.

- Možemo da dobijemo 10 godina, ali moramo da razgovaramo i analiziramo šta su ruski rizici u celom poslu, a šta su rizici srpske strane - naglasio je Bajatović. - Moglo bi da se dogodi da Rusi uđu u penale zato što ne mogu da nam isporuče gas, kao i da Srbija uđe u penale zato što ne može da ga preuzima.

EU: Bez ruskih energenata do 2027. EVROPSKA unija ne namerava da oživi uvoz ruskih energenata, čak ni posle potencijalnog mirovnog dogovora između Ukrajine i Rusije, izjavio je juče evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen. - Više nećemo dozvoliti da se energija koristi kao oružje protiv nas. Nećemo indirektno puniti Putinovu ratnu kasu - istakao je Jorgensen. - Doneli smo odluku da okončamo uvoz ruske energije, i to je ključno za bezbednost Evrope i solidarnost sa Ukrajinom. Ovo je veoma jasan signal. Ne želimo rusku energiju sada, niti ćemo je želeti u budućnosti. Evropska komisija je 6. maja predstavila mapu puta za postepeno ukidanje zavisnosti od ruskih energenata. Plan uključuje pravne mehanizme za raskid dugoročnih ugovora sa ruskim dobavljačima i predviđa potpuno obustavljanje uvoza ruskog gasa do 2027. godine.

Kako je naveo, ugovor o novom gasnom aranžmanu može da bude završen do kraja maja.

- Dvojica predsednika (Aleksandar Vučić i Vladimir Putin) su se dogovorila, a sad treba "Gasprom eksport", "Srbijagas" i "Gasprom" da dogovore detalje koji, naravno, imaju i svoje komercijalne i bezbednosne izazove.

Aktuelni gasni aranžman Beograd je potpisao sa Moskvom usred energetske krize 2022. na tri godine i on važi do kraja maja.