NAJNOVIJI PODACI ZA FEBRUAR: Evo koliko je nezaposlenih u Srbiji, 35.000 manje nego prošle godine

U SRBIJI je u februaru, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), bilo 357.606 nezaposlenih, što je za 35.421 manje nego u februaru 2024. godine, kada je na evidenciji NSZ bilo 393.027 ljudi koji su tražili posao.

Foto Z. Jovanović

U februaru je na evidenciju nezaposlenih prijavljeno 19.313 novih ljudi, a sa spiska nezaposlenih NSZ zaposlilo se 11.348 radnika.

Statistički podaci Nacionalne službe pokazuju da su, kada je reč o dužini čekanja na posao, najbrojniji oni koji na zaposlenje čekaju duže od 10 godina, a takvih je u prethodnom mesecu bilo 68.832.

Slede nezaposleni koji su na birou rada od tri do pet godina i kojih je 40.399, a zatim oni koji na posao čekaju od godinu do dve. Njih je 48.156, a u grupaciji većoj od 40.000 su i oni koji na radno mesto čekaju do tri meseca i njih je bilo 47.601.

Starosna struktura nezaposlenih je takva da su najbrojniji oni starosti od 55 do 59 godina, kojih je bilo 49.715, slede ljudi u dobi između 60 i 65 godina-49.320, zatim od 50 do 54 godine - 44.712, pa od 45 do 49 godina - njih 42.385.

Mladih u trećoj deceniji života bilo je 55.976. Novčanu naknadu za nezaposlene u februaru je koristilo 28.852 nezaposlenih, što je za oko 1.300 više nego u januaru.