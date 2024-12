KAO PISTA, BOLJE NEGO U ŠVAJCARSKOJ! Otvara se 30 km najsavremenijeg auto-puta, pogledajte kako izgleda Moravski koridor (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je da će sutra otvoriti novih 30 kilometara velelepnog autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje.

Foto: Novosti

- Ja sutra otvaram auto-put, pošto su se pitali koji će majčin sin to da radi, ja ću. Otvaram sutra 30 kilometara novog, velelepnog autoputa, digitalnog autoputa, najšireg autoputa u Srbiji, Moravci. Stižem sutra, svi zajedno dolazimo sutra, otvaramo od Koševa preko Trstenika do Vrnjačke Banje - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Dodao je da nam ostaje samo još 47 kilometara od Vrnjačke Banje preko Adrana do Preljine. Istakao je da se u Srbiji danas mnogo lepše živi nego ranije, iako to ljudi nikada neće sebi da priznaju i dodao da je to jedan čudan psihološki fenomen.

- I nije slučajno to da su danas u Srbiji i najveće plate u njenoj istoriji, i najveće penzije u njenoj istoriji, realne penzije i realne plate. Da li je to dovoljno i dobro? Pa naravno da nije. I zato i radimo, zato žurimo, zato želimo da napravimo što je moguće više - rekao je Vučić.

Pogledajte kako izgleda novoizgrađena deonica Moravskog koridora snimljena dronom.