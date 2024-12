KAO PISTA, BOLJE NEGO U ŠVAJCARSKOJ: Vučić na otvaranju 30 km najsavremenijeg auto-puta - Nećemo dati Srbiju najgorima u ruke (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić otvorio je novih 30 kilometara auto-puta od Koševa do Vrnjačke Banje.

FOTO: Novosti

Predsednik Srbije izjavio je da Srbija u apsolutnom broju kilometara gradi najveći deo autoputeva i brzih saobraćajnica u celoj Evropi, kao i da se ona poput "feniksa podigla iz pepela i rešila da rešava sve probleme iz prošlosti". Kako kaže, brza saobraćajnica između Šapca i Loznice je završena, ali postoje papirološki problemi.

- Valjda će ih završiti za sedam, osam dana kako bi ljudi pre Nove godine mogli njome da se voze. Sad smo potpisali memorandum i krećemo da radimo pripreme za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo - Ušće - Raška - Novi Pazar - kazao je on dodavši da će se videti sa Amerikancima da oni reše politička pitanja kako bi se put radio i do Jarinja i Mitrovice što će doprineti i razvoju religijskog turizma.

Dodaje da će cela Mačva i Srem biti premreženi brzim saobraćajnicama.

- Krećemo odmah u projekat Loznica - Mali zvornik, 22 kilometra preko Banje Koviljače da bismo jednu od najboljih banja spojili sa Beogradom i Novim Sadom, ali i čitavo Podrinje. Time i Ljubovija dobija na značaju i Bajina Bašta i naravno sva mesta koje se tu nalaze - rekao je Vučić.



Najavio je nove investicije, dodao da voli da ide u Ljubostinju.

- Iz meni nepoznatog razloga divno se osećam u Ljubostinji. Sad će mi do nje biti potrebno 1 sat i 20 minuta iz Beograda - rekao je Vučić.

Naglašava da će autoput do Požege biti otvoren najkasnije do kraja jula naredne godine.

- Radovi napreduju, dobijam izveštaje svakog meseca, ali Munjino brdo pravi problem zbog geologije. Zamislite, prolazite kroz dva tunela koji su gotovo jedan za drugim, koji su ukupne dužine veći od šesti i po kilometara. Kao da se nalazite u Švajcarskoj ili Austrije, ne u Srbiji - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Govoreći o tunelu Kadinjača, Vučić kaže da je trasa dugačka šest kilometara, ali da nije siguran da li je projekat gotov.

Dodaje da se menja lice Srbije i da je ovo "drugačiji krvotok".

- Svuda su postavljene elektronske table i svuda dobijate informacije i o promenama vremenskih prilika i gužvi na putu, da li se nesreća dogodila... Na svakom mestu imate dostupnost interneta. To su važne stvari. Ne morate da gledate u telefon, imaćete sve informacije na ovim tablama - kazao je on i istakao da će put do Požege biti gotov do leta i da će izgledati fantastično zbog tunela, "kao da se vozite kroz Švajcarsku".

Od ujutru od 9 sati ljudi mogu da idu do Vrnjačke Banje auto-putem, najavio je. Rekao je i da će se od Kruševca do Vrnjačke banje stizati za 15 minuta. Ograničenje je 130 kilometara na čas. Ističe da je 75 života najmanje spašeno godišnje auto-putem do Čačka. Dodao je da na ovom autoputu postoji najveći razmak između dva suprotna smera, pa ne može da dođe ni do kakvih incidenata. Istakao je da su na ovom auto-putu izdati svi sertifikati za bezbednost.

- Molim ljude da ovo pogledaju... Zlatibor nam je skočio, kao i Fruška gora a Sokobanja nam je pala i moramo da napravimo izlaz sa auto-puta tu... moramo da mislimo na sve delove Srbije - dodao je predsednik rekavši da će od Beograda do Loznice moći da se dođe za 1 sat i 15 minuta.

Govoreći o rečima Vladimira Đukanovića o tome da su deca "vlasništvo države", on je rekao da pretpostavlja da je Đukanović napravio veliku grešku i da je vrlo loše o tome govorio.

- Odmah sam mu to rekao, ali je on čovek koji se bori i kao takav pravi greške. Deca nisu vlasništvo države. Deca su živa bića koji imaju svoja prava zagarantovana i međunarodnim konvencijama, ali i običajnim pravom. O njima roditelji brinu do punoletstva, a u određenim segmentima i obaveza države je da o njima brine do punoletstva. Oni imaju svoja prava u koja niko ne sme da im dira - kazao je on.

FOTO: Novosti

Dodao je da su političari iz bivšeg režima "politički pedofili" i jednu izjavu Vladimira Đukanovića tumače kao politiku vlasti.

- Da li ste videli kako su izbrisali sa svih medija priču o Đilasovom napadu? Zamislite da sam ja izašao da napadnem studente! Pod hajkom i harangom uvek kritikujte, ali nikada ne sklanjaj one koji se bore. Oni koji se bore uvek će da pogreše i oni koji se bore imaju ideale i ciljeve - rekao je on.

Najavio je i da će nastaviti da se bori i da Srbija nikad neće da stane.

Kaže da je šuplja priča Zdravka Ponoša o prelaznoj vladi.

- Oni ne znaju više šta će, nego bi da iskoriste nečiju decu. Da nekoga pređu negde. Prelazna vlada im znači da mi oni napišu na papiru ko će da bude u vladi, pa ako ja to ne potpišem oni će da me gepekuju. Ti ćeš da me gepekuješ?! Neću da potpišem - rekao je Vučić.

Kaže da opozicija neće doći na vlast bez izbora dok je živ.

- Može i Miloš da im prihvati. Obezbediću većinu u Narodnoj skupštini koja to nikada neće da prihvati. Evo garantujem vam to. Ostaje vam poslednja opcija i tragični događaj, ali dok me ne ubijete na vlast nećete doći bez izbora - rekao je on.

Ekonomska saradnja sa SAD ide dobro i kaže da će biti zadovoljan ako se to nastavi pod Trampom.

- Jeste li videli kako su Ilon Mask i Džej Di Vens rasturili ovu Ivanu Strandar što nas je po zadatku uvek napadala? Da sam ja rekao koliko para prima od SAD rekli biste da joj crtam metu, a sad joj je to rekao potpredsednik SAD. Nema više smisla. Ako to uspeju da urade, to su velike reforme za ceo svet i Bog nek ih poživi - rekao je Vučić.

Otvaranju prisustvuju i premijer Miloš Vučević i američki ambasador Kristofer Hil.

Vučićev govor

Predsednik je zamolio prisutne da spuste zastave.

- Mnogo vas je došlo danas, a ja sam srećan što sam danas ovde sa vama. Danas vam je, neko će reći "običan dan, da prođe i ta obaveza", a sećaćemo se i za 10 i za 20 godina da smo prisustvovali istoriji - rekao je on.

Ističe da niko nikad nije brinuo o centralnoj Srbiji.

- Ja sam srećan što smo uradili mnogo. I auto-put od Beograda do Čačka, ali što smo uradili i za naš narod u Rasinskom okrugu, ne samo dovođenje fabrika, već i auto-put - kazao je on.

Ponosan je što će to doneti narodu više poslova, više investitora i što će više dece ostati u zemlji.

- Izgrađen je najbolji auto-put u Srbiji. Ovo je najširi auto-put u Srbiji (30 metara). Skup je ovaj auto-put, ali uspešna Srbija je mogla da ga završi - rekao je on.

FOTO: Novosti

Obećao je ljudima da će se početi sa izgradnjom brze saobraćajnice preko Kraljeva, do Baljevca, Ušća, Raške i Novog Pazara.

- Brza saobraćajnica koja će da promeni život ljudi - rekao je on.

Kazao je da će svaki građanin da oseti ekonomski rast.

- Ničega toga ne bi bilo bez puteva i pruga - kazao je Vučić.

FOTO: Novosti

Ističe da ovaj auto-put od najvećeg značaja za Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Ćićevac, Varvarin... Stopanja će dobiti novi most, najavio je.

- Skupo smo platili ovaj auto-put i ne žalimo. Imali smo dovoljno novca zato što smo štedeli i trošili domaćinski - rekao je on.

Kaže da niko bolje ne pruži odgovor od srpskog domaćina kad je zemlja napadnuta sa više strana.

- Onda se srpski domaćini, tada se srpske žene i srpski narod ujedinjuje. Znaju da bez tog zajedništva i bez otpora onima koji žele zemlju da sruše ponovo, da Srbiju vrate u prošlost, Srbija nema budućnost - rekao je on.

Ističe da će odgovor biti da "ne damo da nam Srbiju vratite u prošlost".

- Srbija ide nezaustavljivo u budućnost i niko nas na tom putu neće sprečiti. Nećemo dati Srbiju najgorima u ruke - rekao je Vučić.

Najavio je pobedu veću nego ikada.

- Hvala vam za ogromnu podršku, za svu ljubav koju ste nam pružili sve ove godine, a mi ćemo da se borimo za nove investitore, za nova radnja mesta, za naš narod jer vi ste naša svetinja najveća. Od sutra u 9 ujutru otvoren je ovaj put za sve vas! Živela Srbija! - poručio je Vučić.

Predsednik je ranije objasnio da nam ostaje samo još 47 kilometara od Vrnjačke Banje preko Adrana do Preljine. Takođe, predsednik je na Instagramu podelio snimak iz vazduha deonice koja se otvara, te napisao:

- Ponosan na Srbiju i njene uspehe. Čestitam građanima na otvaranju novih 30km potpuno digitalnog i najmodernijeg autoputa između Kruševca i Vrnjačke Banje. Srbija nezaustavljivo ide napred i nikada, ali nikada, neće da stane!

Pogledajte kako izgleda novoizgrađena deonica Moravskog koridora snimljena dronom.