ČOKOLADA SKUPLJA I OD BIFTEKA: Stručnjaci najavljuju još više cene omiljenog slatkiša

ČOKOLADA je već skuplja od određenih vrsta mesa, a potrošači bi mogli da se suoče sa još višim cenovnicima tokom dolazećih praznika.

Trenutno u našim radnjama ovi konditorski proizvodi, uzimajući u obzir sve vrste od običnih mlečnih čokolada do kvalitetnih crnih, koštaju od 1.200 do, čak 4.000 dinara za kilogram. Ako se ima u vidu da za kilogram bifteka treba izdvojiti oko 3.000, onda je ovaj slatkiš premašio i najkvalitetnije meso.

Cene kakaoa su se na berzama više nego udvostručile od početka godine i ostale su na rekordno visokom nivou, navodi CNN prenoseći analizu vodeće finansijske kompanije Wells Fargo. Britanski "Gardijan" piše da je maksimum od skoro 12.000 dolara po toni dostignut u prvoj polovini 2024, kao odgovor na globalnu nestašicu sirovine. Prema procenama svetskih stručnjaka ovo poskupljenje će se preliti na cenu omiljenog slatkiša u maloprodaji u danima i mesecima koji slede, do kraja 2024. i u 2025. godini, posebno kada je u pitanju crna čokolada sa većim sadržajem kakaoa.

U Srbiji je za godinu dana čokolada poskupela 33,6 odsto, što je drastično veći rast od onog koji je u istom periodu zabeležen u kategoriji "hrana" od 3,3 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2024.

U našoj zemlji je počela sezona slava, a čokolada za kuvanje je jedan od glavnih sastojaka sitnih kolača koji su neizostovni deo svečana trpeze. Cena se za 200 grama ovog konditorskog proizvoda kreće od 390 do, čak, 587 dinara, što znači da kilogram košta od 1.950 do 2.935. Najtraženiji brend čokolade za kuvanje skuplji je ako se kupuje u manjem pakovanju od 100 grama, jer treba izdvojiti 225 dinara. Ali, u istoj gramaži se može naći i najjeftinija, pa je tako jedan proizvođač na akciji nudi za 170 dinara.

NESTAŠICA ZRNA MEĐUNARODNA organizacija za kakao upozorila je da je proizvodnja za sezonu 2023-2024. smanjena za 14,2 odsto zbog niskih prinosa treću godinu zaredom u zapadnoj Africi, gde se uzgaja 70 procenata ove sirovine, prenosi britanski "Gardijan". Region, posebno glavne zemlje proizvođači, Obala Slonovače i Gana, suočavaju se sa lošim vremenskim prilikama, bolestima useva i hronično nedovoljnim ulaganjima u farme kakaoa. To je, kako ističu analitičari, rezultiralo dubokim, strukturnim problemima u snabdevanju, koje se neće brzo popraviti.

U marketima je uočljivo da su mnogi brendovi čokolada na sniženju. Tako 100 grama crne kvalitetnije, sa visokim sadržajem kakaoa, od 70 odsto pa naviše, na akciji košta 160 do 360 dinara, a redovne cene su od 340 do 400 dinara. Klasična mlečna čokolada iste gramaže prodaje se na sniženju od 120 do 250, dok su redovne cene uglavnom od 300 do 350 dinara.

Bliže se Nova godina i Božić, a ukoliko se ostvare predviđanja stručnjaka i potrošači se suoče sa novim poskupljenjem, onda bi tokom praznika moglo da bude i manje ovih slatkih darova. Potrošači u Srbiji kažu da je visoka cena čokolada dodatno opterećenje za kućni budžet, jer su, inače, i osnovne životne namirnice skupe. Ipak, ne odustaju od kupovine čokolade, ali smanjuju količinu i snalaze se da bi prošli što povoljnije. Većina pazari ove slatkiše isključivo kada su na akciji u prodavnicama, ili ih kupuju na pijacima gde se često prodaju po znatno nižoj ceni nego u trgovinskim lancima.

S druge strane, i proizvođači postaju sve kreativniji u načinima da se izbore sa rastućom cenom kakaoa. Tako, čokolade postaju sve manje ili se snižava njihov kvalitet kako kompanije nastoje da smanje troškove. Smanjivanje gramaže predstavlja prikriveno povećanje cene artikla, za čim proizvođači sve češće posežu. Ta nepoštena poslovna praksa često izaziva negodovanje potrošača, jer je pakovanje čokolade umesto 100 grama, kaliralo na 90, 80 ili 75 grama. Tim markentinškim trikom kompanije zloupotrebljavaju navike potrošača, jer kupci brzo primete poskupljenje proizvoda, ali ne obraćaju previše pažnje na njegovu količinu. Drugi način na koji proizvođači reaguju je da zamene sloj čokolade drugim punjenjem, popust keksa, oblandi ili nečim sličnim, čime se snižava i kvalitet.