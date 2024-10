SIJARTO PORUČIO KIJEVU: Turski tok može da pomogne ako Ukrajina ne produži tranzit gasa iz Rusije

GASOVOD "Turski tok" može da pomogne evropskim zemljama u snabdevanju energentima ukoliko Ukrajina odbije da produži tranzit gasa iz Rusije, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

FOTO: AP/Tanjug

On je na Međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu (SPIGF), koji se održava od 8. do 11. oktobra podseto da je pre nekoliko godina izgrađena ta alternativna ruta, koja prenosi gas od Rusije do Turske, sve do Mađarske, preneo je TASS.

Ruska kompanija Gazprom i šef mađarske diplomatije potpisali su memorandum o razumevanju u vezi sa mogućnošću da se poveća isporuka ruskog gasa Mađarskoj, saopšteno je danas iz te kompanije.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ranije je najavio da Kijev neće produžiti ugovor sa Gaspromom o tranzitu ruskog gasa, koji ističe u decembru ove godine.

Ipak, rekao je da će Ukrajina po isteku ugovora zajedno sa EU odlučivati o tranzitu ruskog gasa preko njene teritorije u Evropu.

Mađarska i dalje dobija više od polovine potrebnog gasa iz Rusije.

U Mađarsku je 2022. godine isporučeno 4,8 milijardi kubnih metara gasa Turskim tokom i njegovim produžetkom kroz Bugarsku i Srbiju.

Kako je naveo Sijarto, ova količina je porasla na 5,6 milijardi kubnih metara u 2023.

(Tanjug)

