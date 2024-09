PRVI REZULTATI PLANA TRANSFORMACIJE EPS AD: Nastavljeni procesi strukturnih promena

NASTAVLjENI su procesi strukturnih promena u Akcionarskom društvu „Elektroprivreda Srbije“ s ciljem daljeg unapređenja poslovanja, podizanja nivoa efikasnosti, povećanja prihoda i smanjivanja troškova.

Foto Tanjug

Profesionalizacija organizacione strukture ljudskih resursa i informaciono komunikacionih tehnologija jedan je od prvih većih rezultata Plana transformacije koji je započet pre samo tri meseca. Potpuno je izmenjena organizacija ove dve funkcije, čime se unapređuje unutrašnja efikasnost i spremnost za dalje organizacione promene.

Novim IT merama nastavljeno je unapređenje digitalizacije poslovnih procesa i usluga, a posebno su sagledane, delom i primenjene, mere za dalje povećanje bezbednosti sistema i podataka, uz značajno oslanjanje na sopstvene resurse. Jedan od važnih koraka u oblasti IT je taj da će EPS biti prvi među državnim kompanijama i institucijama koji će deponovati izvorni kod za kritične informacione sisteme u Državnom Data centru u Kragujevcu. To će dodatno osigurati da svi softverski sistemi budu u skladu sa propisanim standardima i politikama, a EPS će imati najviši nivo kontrole nad kritičnom IT infrastrukturom.



Ljudski resursi preuzimaju vodeću ulogu u daljim strukturnim promenama, jer će nova organizacija omogućiti kreiranje nove strategije, nove korporativne kulture i biće više fokusirana na zaposlene, njihova znanja i veštine, i brendiranje poslodavca. U završnoj fazi je i priprema programa za stipendiranje studenata završnih i master studija na tehničkim fakultetima kako bi se EPS inženjerski podmladio. Istovremeno, definisani su ključni indikatori performansi za izvršni menadžment, što će u narednom periodu biti učinjeno i na svim ostalim nivoima organizacije, kako bi se realizovali zacrtani ciljevi kompanije u vremenu modernizacije i sve zahtevnije tržišne utakmice.

Tokom tri meseca sprovođenja Plana transformacije donete su i nove metodologije za formiranje cena za komercijalne kupce, odnosno privredu, i kreirani su novi načini ugovaranja, s jasnom namerom da se prate realni uslovi na tržištu, kako bi se umanjili rizici kako za EPS, tako i za privredu. Primena metodologije će u narednom periodu obostrano unaprediti efikasnost i predvidivost poslovanja. U isto vreme, intenzivno se radi na daljem unapređenju i digitalizaciji usluga na garantovanom snabdevanju.

Budući da su pred nama značajne investicione aktivnosti, kao deo procesa dalje dekarbonizacije srpske energetike, nastaviće se i jačanje investicione funkcije. Prvi put je uspostavljena organizaciona struktura za upravljanje projektima koja će, uvođenjem nove metodologije razvoja projekata usaglašene sa vodećim svetskim praksama, omogućiti efikasnije planiranje, praćenje i realizaciju investicionih projekata.

Utvrđene su najznačajnije ekološke, socijalne i upravljačke (ESG) teme i u toku je anketiranje zainteresovanih strana kako bi se utvrdili prioritetni ESG ciljevi, sagledali mesto i uloga kompanije. Fokus je, takođe, na razvoju menadžmenta rizika u svim segmentima poslovanja kako bi se na pravovremen i efikasan način poslovalo u vreme kada su dominantni izazovi u oblastima klimatskih promena, fluktuacija na tržištu rada i nepredvidivosti na tržištima energenata usled složenih geopolitičkih odnosa.

EPS nastavlja naredne korake u Planu transformacije oslanjajući se na sopstveno znanje i stručnost, uz primenu najboljih iskustava reformi u sličnim energetskim kompanijama.