FORMIRANA RADNA GRUPA ZA UNAPREĐENJE TRŽIŠTA JAGODASTOG VOĆA: Otkup kupine ne donosi zaradu

KAKO bi se sagledala i definisala situacija u oblasti proizvodnje jagodastog voća, kao i da bi se pomoglo voćarima, Vlada Srbije obrazovala je Radnu grupu za unapređenje tržišta malina, kupina, jagoda, borovnica i ribizli. Poseban osvrt biće na kritičnim tačkama u tržišnom lancu u procesu proizvodnje od rasadničarske, preko plantažne proizvodnje, do plasmana na tržište. Za kupinare, formiranje radne grupe potencijalno bi moglo da bude pogodno za trenutni gorući problem - otkupnu cenu ovog voća.

Foto Tanjug

Trenutna otkupna cena kupine iz konvencionalne proizvodnje je 120 dinara za kilogram, dok organska vredi 150. Kako kažu proizvođači, ovaj novac ne može da pokrije proizvodne troškove. Naruku ne idu ni vremenske prilike, koje su ovogodišnji rod maltene prepolovile. Prvi ubrani plodovi zadovoljavaju kriterijume kvaliteta, koje su voćari pred sebe stavili. Međutim, fali im zarada.

- Hladnjačari trenutno plaćaju otkup po ceni od 120 dinara, ali to nije dovoljno da se namire uloženi trud i rad - otvoren je jedan od proizvođača iz valjevskog kraja. - Cena ne bi smela da bude ispod 200 dinara za jedan kilogram voća, da bismo mogli da kažemo da smo išta zaradili. Ovako, sve od profita ode radnicima, jer dnevnice su skupe, troškovi proizvodnje su takođe otišli gore, a na papir treba staviti još i prevoz i hranu.

Kako kažu kupinari, u ovo voće se ne ulaže, jer nema finansijskog doprinosa. Od 2022. godine, kada je još ona bila na ceni, iz sezone u sezonu situacija je sve nezavidnija. Tada je vrednost dostizala čak 220 dinara.

Prepoznati u svetu PO proizvodnji kupine, Srbija je visoko pozicionirana u svetu. Ova vrsta se najviše gaji u zapadnoj Srbiji, odnosno u okolini Valjeva, Podrinju i Mačvi, potom u južnoj Srbiji, ali i u drugim područijima. Savremena proizvodnja bez navodnjavanja moguća je jedino u oblastima sa više od 800 milimetara padavina godišnje. Suša, posebno ako je praćena ekstremno visokim temperaturama, može prouzrokovati velike štete.

Ovogodišnji početak berbe kupine startovao je u nepovoljnim uslovima. Na količinu i kvalitet ubranih plodova ovog bobičastog voća, već je uticao sušni prolećni period, dok dodatne poteškoće proizvođači imaju zbog višednevnih tropskih temperatura. Stručnjaci za voćarstvo navode da je početak vegetacije u ovoj godini za kupinu loš. Suša je dovela do manjeg porasta rodnih grančica, a pojavile su se i bolesti, poput pepelnice. Ovogodišnja sezona berbe zavisi i od ekspozicije zasada, da li su postavljene mreže za zasenu, sistemi za navodnjavanje.

- Rodni potencijal kupinjaka nije zadovoljavajući, iako ima dobrih zasada. Kao i kod maline, mali je broj zasada koji će dati veći prinos, do 10 tona po hektaru. Ova sezona je ispod prosečne kada je reč o prinosu, a kvalitet plodova je do sada bio dobar. Nadamo se da ovaj toplotni talas neće predugo trajati, jer se zbog sunca na plodovima pojavljuju fleke. U kupinjacima koji su tokom celog dana izloženi suncu doći će do smanjenja prinosa i kvaliteta plodova - zaključuju u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi.

Inače, zbog načina sazrevanja kupine, berba se izvodi u nekoliko navrata. Ukupno vreme sazrevanja i berbe plodova kupina traje između 30 i 40 dana. Plodovi stižu postepeno, te se berba kod komercijalnih sorti u našim uslovima izvodi od pet do sedam puta. Najranije počinje da stiže sredinom jula, ali uglavnom je berba u jeku krajem istog meseca.