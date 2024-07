KOLIKO KOŠTA PERONSKA KARTA? Cena po gradovima

PLAĆAJU je svi koji putuju autobusom ili ispraćaju nekog sa autobuskih stanica, a usluga traje uglavnom desetak minuta.

Foto Shutterstock

Toliko vremena se provodi na peronima do dolaska autobusa, a to u zavisnosti od grada košta od 40 do čak 300 dinara. Najskuplju peronsku kartu ima Beograd, u kome je za poslednjih godinu dana ona poskupela dva puta. Odmah iza je Novi Sad gde je ova ulaznica 180 dinara, a na trećem mestu po visini cene je Kragujevac sa 120 dinara.

Beogradska autobuska stanica (BAS) prošlog leta je povećala cenu peronske karte sa 190 na 220 dinara. Obaveštenje o poskupljenju na 300 dinara ni ovog puta nije najavljeno niti istaknuto na sajtu BAS, pa putnici za novu cenu čuju tek kada kupuju kartu.

Mada putnicima nije jasno šta ulazi u cenu od 300 dinara, jer i za odlazak u stanični toalet treba da se plati 50 dinara, naplata peronske karte je potpuno legitimna i u skladu je sa Opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica, koje je definisala Privredna komora Srbije (PKS). Cena peronske ulaznice je uračunata u autobusku kartu, a nju posebno plaćaju oni koji žele da uđu na perone da isprate nekog ili da pošalju torbu ili paket autobusom.

- Nedavno sam drugarici iz Nevesinja koja se porodila, suprug i ja poslali torbu sa stvarima - priča nam Milica iz Beograda. - Kako je torba bila preteška za jednog čoveka, morali smo da platimo dve peronske karte da bismo je uneli u autobus. Tako smo platili 600 dinara i na peronu bili jedva desetak minuta, mada i oni koji putuju na peronu ne provode mnogo vremena. Mislim da je to stvarno bezobrazno skupo, jer ne znam šta plaćamo toliko. Koliko sam videla, klupa gotovo i da nema na peronima, pa su i stariji putnici prinuđeni da stojeći čekaju prevoz. A za toalet koji se inače posebno plaća, morate da izlazite van stajališta.

Foto D. N.

U BAS nikad nisu želeli da komentarišu poskupljenja peronske karte, a jednom su rekli da u tu cenu ulaze žeton i rezervacija mesta, te da se na ovaj način vodi računa o bezbednosti putnika, kako na perone ne bi ulazili oni koji ne moraju. Peroni jesu mesto gde je rizik od krađe i šverca veći, tako da sa skupljom ulaznicom nema tih opasnosti na BAS.

Visoke cene peronske karte u BAS opravdavaju i time da stanica pripada prvoj kategoriji, to jest da radi bez prestanka, kao i da ima poštu, banku, obezbeđenje, trafike, restorane, toalete.

Cena peronske karte na Autobuskoj stanici u Kikindi je 70 dinara, za polaske JP "Autoprevoz" i drugih prevoznika. Oni koji koriste međunarodni polazak, a takvih nema mnogo, sem redovne linije za Prijedor u Republici Srpskoj, svake večeri u 20.30, plaćaju 100 dinara. Putnici plaćaju 50 dinara za overu karte. Ovaj cenovnik važi od aprila ove godine.

Putnici koji putuju sa Međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, za peronsku kartu moraju da plate 180 dinara. Peronsku kartu u iznosu od 180 dinara plaćaju oni koji žele da izađu na peron i isprate do autobusa onog koji putuje, ili ukoliko žele da po autobusu u drugo mesto pošalju pismo ili paket.

Za overu karte, odnosno prilikom onlajn kupovine, putnicima se peronska karta naplaćuje u iznosu od 180 dinara. Za putnike koji putuju u bilo kom pravcu, u cenu karte je uračunata i peronska, i ona tada košta 90 dinara. Te cene se, saznajemo, na Međumesnoj autobuskoj stanici u Novom Sadu, nisu menjale već duže vreme.

Iako su mnoge autobuske stanice na području Srema rekonstruisane ili sagrađene nove po svim standardima, peronske karte nisu se menjale po nekoliko godina. Tako u Rumi, na novoj autobuskoj stanici koja je otvorena prošle godine sa deset perona, cena peronske karte staje 40 dinara, uz kartu, dok je ona na autobuskoj stanici u Inđiji skuplja deset dinara.

U autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, gde se obavlja prevoz putnika i na Crnogorsko primorje, kažu da peronska karta iznosi 100 dinara, te da se njena cena nije menjala tri godine.

Peronska karta na Autobuskoj stanici SP "Lasta" u Smederevu košta 50 dinara. Autobuska stanica raspolaže sa deset perona sa kojih su polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na 27 prigradskih linija realizuje se 170 polazaka, a sa devet gradskih linija 74 polaska. Ukupno na dnevnom nivou obavi se više od 350 polazaka, uključujući i polaske drugih prevoznika koji koriste staničnu uslugu.

Foto S. K.

Na stanici u Loznici peronska karta za lokalne linije je 40 dinara, a za međugradski saobraćaj je duplo skuplja. Cena ove usluge nije skoro menjana. Na toj stanici kažu da će autobuski prevoz ubrzo da poskupi, ali nisu znali da kažu da li će to da važi i za peronske karte. Za jedan ulazak na perone na Autobuskoj stanici u Kragujevcu potrebno je 120 dinara. Ta cena nije se menjala od avgusta prošle godine, a do tada je bila 100 dinara.

Zbog neispunjavanja uslova za peronizaciju, devastirana i zapuštena Autobuska stanica u Kraljevu svoj status izgubila je pre nekoliko godina, pa od tada kao obično autobusko stajalište ne naplaćuje putnicima peronske karte. S druge strane, u komšiluku, sasvim pristojna i uredna Autobuska stanica u obližnjoj Vrnjačkoj Banji staničnu uslugu naplaćuje 80 dinara i ta je cena na snazi već duži vremenski period.

Cena peronske karte na autobuskoj stanici u Jagodini staje 90 dinara. Kako "Novosti" saznaju od dispečera autobuske stanice u Jagodini, cena nije menjana od 1. aprila 2022.

Na glavnoj autobuskoj stanici u Paraćinu u vlasništvu ovdašnjeg prevoznika ulazak putnika na perone plaća se 70 dinara. Peronska karta poslednji put je poskupela 2022. godine i od tada njena cena se nije menjala. Ko od putnika nije voljan da je plati, u lokalnom prevozu, do susedne Ćuprije i Jagodine može da koristi i gradska stajališta, dok korišćenje daljih međugradskih linija podrazumeva polazak sa glavne autobuske stanice, uz obaveznu kupovinu peronske karte.

Leskovac nije dozvolio poskupljenje

NA leskovačkoj Gradskoj autobuskoj stanici (GAS) putnici plaćaju peronsku kartu u iznosu od 80 dinara i ona se nije menjala od 2015. godine, dok je do tada iznosila deset dinara manje. GAS je javno preduzeće u vlasništvu lokalne samouprave koja odlučuje o cenama svih staničnih usluga. Preduzeće je ove godine tražilo korekciju cene peronske karte, ali je odlučeno da ona ostane ista. To je obrazloženo uvažavanjem platežne sposobnosti građana.

U Požarevcu plaćaju samo putnici

NA glavnoj autobuskoj stanici u Požarevcu, koja je sada privatno vlasništvo prevoznika, cena peronske karte iznosi 50 dinara. Iako su cene autobuskih karata poskupele za 10 odsto pre tri meseca - 22. aprila, cena peronske karte ostala je ista.

Peronska karta se pojedinačno na Autobuskoj stanici ne prodaje, u okviru kupljene karte postoji stavka "stanične usluge" koja iznosi 50 dinara. Do pre par godina su za ovu stavku putnici izdvajali svega 30 dinara. Ljudi koji prate putnike ne plaćaju boravak na stanici koja je otvorenog tipa.