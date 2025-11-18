PREDSEDNIK PKS: Usporeno izdavanje dozvola za uvoz mesa ugrožava domaću proizvodnju
KOMPANIJE iz sektora mesno-prerađivačke industrije Srbije zatražile su hitnu intervenciju resornog Ministarstva i ubrzavanje procedura za uvoz zamrznutog svinjskog mesa, kako bi prerađivačka industrija nastavila nesmetano da radi.
Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, na sastanku sa predstavnicima mesne industrije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ukazao je da su neophodne hitne mere u skladu sa stvarnim potrebama industrije, jer bi, u suprotnom, mogla biti ugrožena i proizvodnja i snabdevanje domaćeg tržišta, ali i stabilnost izvoza koji je značajan za ukupan agrarni i industrijski sektor Srbije.
Predstavnici kompanija iz sektora klanično-prerađivačke industrije zatražili su predvidivost kada je u pitanju odobravanje količina za uvoz konfekcioniranog svinjskog mesa, kojeg, kako su istakli, nema dovoljno na domaćem tržištu.
Uvoz je neophodan da bi se sačuvao kontinuitet proizvodnje i ispunjavanje ugovornih obaveza prema domaćim i inostranim kupcima.
Predstavnici Ministarstva najavili su da se do kraja ove sedmice završava analiza stanja na tržištu i da je neophodno uspostaviti balans kako bi se očuvali domaći primarni proizvođači. U planu je i nova Uredba o deklarisanju mesa i mesnih prerađevina, prema kojoj će status „domaćeg“ imati samo meso koje je, od klanice do prerađevine, proizvedeno u Srbiji.
PKS je ranije pokrenula inicijativu da se rešenja za uvoz izdaju na period od šest meseci, ali ta praksa još nije u potpunosti zaživela.
