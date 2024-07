ČADEŽ: Početak proizvodnje „e-pande“ jedan od najznačajnijih datuma za srpsku privredu

POČETAK proizvodnje električnog automobila "Fijat Grande Panda" u Kragujevcu je jedan od najznačajnijih datuma za srpsku privredu u poslednjih nekoliko decenija, izjavio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Čadež je gostujući na RTS-u, istakao da ono što dolazi sa „električnom pandom“ u Srbiju jeste tehnologija, znanje i revolucionarni pomaci u sektoru i-mobilnosti (eMobility).

- To je ozbiljan pomak za nas. Srbija postaje jedna od retkih zemalja na mapi proizvođača električnih vozila i to je ono što mora sve da nas raduje. To će Kragujevac i Srbiju da pomeri na potpuno drugi nivo razvoja - ocenio je Čadež.

Srbija je danas, dodaje, zemlja gde se proizvodi mnogo toga za automobilsku industriju koja zapošljava hiljade radnike, a polovina našeg izvoza u Nemačku jesu upravo proizvodi vezani za „i-mobiliti“.

Čadež kaže da je ceo projekat mnogo više od uticaja na BDP, same investicije ili izvoznog dobitka:

- Ovo je pre svega revolucionarna star kada je u pitanju pomeranje srpske ekonomije u budućnost, to je ono što je važno i ne bih to gledao odvojeno od drugih stvari koje se dešavaju u Srbiji poslednjih desetak godina - rekao je Čadež.

Govoreći o rastu srpske privrede, ističe značaj nedavno potpisanih sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom i AR Egiptom, posebno, memoranduma EU i Srbije o strateškim sirovinama koji će, kaže, omogućiti da svaki korak realizacije bude u skladu sa evropskim normativima kad je u pitanju zaštita životne sredine, zaštita potrošača, zdravlje hrane...

Dodaje da će i Olimpijada u Francuskoj značajno doprineti razvoju domaće privrede jer će pored promocije naše zemlje u „Srpskoj kući“ u Parizu, PKS zajedno sa Vladom Srbije i partnerima, organizovati poslovni forum srpskih i francuskih kompanija koje su, kaže, već izrazile želju da sarađuju sa domaćim privrednicima.