Poljoprivreda

ZLATO DOMAĆE POLJOPRIVREDE: Od plastenika do miliona - borovnica

K. Despotović

06. 04. 2026. u 12:48

SRBIJA se sve snažnije pozicionira na evropskoj mapi proizvodnje borovnica i trenutno je na visokom četvrtom mestu.

ЗЛАТО ДОМАЋЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ: Од пластеника до милиона - боровница

Borovnice spremne za tržište, Foto Privatna arhiva

Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Zoran Keserović izjavio je za RTS da je naša zemlja prepoznatljiva i u Evropi i u svetu po savremenoj proizvodnji borovnica, kao i da kvalitetno proizvedeni plodovi dostižu visoku cenu.

- U izvozu dominiraju i jabuka, malina, smrznuta višnja, kupina i, u poslednje vreme, borovnica kao veoma važna voćna vrsta, čija je perspektiva velika. Dosta smo uradili u tehnologiji proizvodnje jabučastih voćnih vrsta, kao i kod borovnica, za razliku od jagoda - navodi Keserović.

Uslovi podizanja zasada

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od prepoznatljivih zemalja u Evropi, ali i u svetu, u savremenoj proizvodnji borovnice, jer se podižu savremeni zasadi sa kvalitetnim sadnim materijalom, uz povoljne agroekološke uslove, a berba stiže u vreme kada se završava u Portugaliji, početkom juna.

- U narednih deset godina, borovnica će biti među deset izvoznih prehrambenih proizvoda, ali treba opreza u izboru uslova za podizanje zasada. Osim hemijske analize na makro i mikroelemente, mora se uraditi i mehanička analiza zemljišta i vode. Ne sme se napraviti nijedna mala greška - ukazuje Keserović.

Profitabilna voćna vrsta 

Napominje, takođe, da će borovnica u narednom periodu biti jedna od najprofitabilnijih voćnih vrsta, a možda i poljoprivrednih kultura.

S druge strane, Keserović ističe da je za sadnju borovnice neophodna dobra analiza zemljišta i vode, jer ako sadrže visok pH i karbonate, to će se odraziti na proizvodnju, dok je kvalitetan sadni materijal osnov za kvalitetnu proizvodnju.

- Na malim površinama mogu se ostvariti veliki prihodi, možda i najveći od svih poljoprivrednih kultura. U Srbiji čak 40 odsto gazdinstava ima do dva hektara, a oko 75 odsto do pet hektara. Ako bi se borovnica uzgajala u plastenicima, na hektar ili hektar i po, ranije bi rodila i dostigla veću cenu - objašnjava Keserović.

Osvajanje tržišta

Keserović, takođe, ukazuje da treba izabrati odgovarajući položaj parcela, ali ne u ravničarskom kraju, koji je ove godine pogođen velikim količinama padavina.

- Srbija je savladala savremenu tehnologiju i poznata je na svetskom nivou po njenoj primeni. Perspektiva je veoma dobra. Borovnica se može uzgajati i u kontejnerima zapremine od 70 do 80 litara, koji treba da budu perforirani. Na taj način može se kontrolisati i količina navodnjavanja - kaže Keserović.

Ističe, takođe, da je borovnica deficitarna voćna vrsta i da Srbija može brzo osvojiti evropsko i svetsko tržište, ali da je treba brendirati i zaštititi, što nije urađeno sa srpskom šljivom.

- Ako se proizvedu kvalitetni plodovi borovnice, postiže se visoka cena. U izvozu prošle godine kretala se između sedam i osam evra. To je prva berba, a postoje i sorte kod kojih se berba obavlja u dva navrata - zaključuje profesor Keserović.

(BizPortal)

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju