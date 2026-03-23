VINA NIKAD BOLJA: Banatski vinogradari trljaju ruke
U Gudurici, kraj Vršca, poznatom vinogradarskom kraju Banata, priroda pokazuje prve znake nove vegetacije. Prolećni radovi skoro su pri kraju, a Josif Nedin, vinogradar iz Gudurice, ističe da je veći deo vinove loze orezan.
- Zima je bila jedna od boljih u poslednjih nekoliko godina. Imali smo snega, vlage, zemljište je natopljeno, ali sada se oseti nedostatak kiše, jer su duvali jaki vetrovi, pa je gornji deo zemljišta suv - naveo je ovaj vinogradar za RTS1.
Sagovornik RTS podvukao je da je prošla godina bila jedna od boljih što se tiče roda i kvaliteta vina, ali da voća nije bilo zbog prolećnog mraza.
- Na vinograde nije to uticalo, a vina su kvalitetna. Brine nas cena nafte. Imamo pomoć države sa delom koji se subvencioniše, ali brine nas ono što ćemo morati da dokupimo. Vi nikad ne znate koliko tretmana ćete imati. To se odražava na sve, pa i na prodaju vina - zaključio je.
