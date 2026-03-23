Poljoprivreda

VINA NIKAD BOLJA: Banatski vinogradari trljaju ruke

K. Despotović

23. 03. 2026. u 07:37

U Gudurici, kraj Vršca, poznatom vinogradarskom kraju Banata, priroda pokazuje prve znake nove vegetacije. Prolećni radovi skoro su pri kraju, a Josif Nedin, vinogradar iz Gudurice, ističe da je veći deo vinove loze orezan.

ВИНА НИКАД БОЉА: Банатски виноградари трљају руке

Foto Pixabay free images

- Zima je bila jedna od boljih u poslednjih nekoliko godina. Imali smo snega, vlage, zemljište je natopljeno, ali sada se oseti nedostatak kiše, jer su duvali jaki vetrovi, pa je gornji deo zemljišta suv - naveo je ovaj vinogradar za RTS1.

Sagovornik RTS podvukao je da je prošla godina bila jedna od boljih što se tiče roda i kvaliteta vina, ali da voća nije bilo zbog prolećnog mraza. 

- Na vinograde nije to uticalo, a vina su kvalitetna. Brine nas cena nafte. Imamo pomoć države sa delom koji se subvencioniše, ali brine nas ono što ćemo morati da dokupimo. Vi nikad ne znate koliko tretmana ćete imati. To se odražava na sve, pa i na prodaju vina - zaključio je.

(24sedam)

BONUS VIDEO:

ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

0 0

Tenis
Fudbal
