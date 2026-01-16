ULOG 100 EVRA, PROFIT ZA SAMO 20 DANA: Dva voćara podelila svoja iskustva - Više o voćki koju odavno znate

ŠLjIVA važi za jednu od najzahvalnijih voćnih vrsta za uzgoj u Srbiji zbog svoje otpornosti i minimalnih ulaganja.

Foto: SRNA

Dva voćara su iznela svoja iskustva, otkrivajući da li je priča o lakoj i brzoj zaradi mit ili realnost.

Jedan od voćara, Milovan, bavi se uzgojem šljiva generacijama. On potvrđuje da je otkupna cena dobra (prošle godine 80 dinara po kilogramu za prvu klasu), ali naglašava da zarada zavisi isključivo od vremenskih uslova. Iako je mraz smanjio prinos, i dalje je zadovoljan.

- Šljive su najzahvalnije voće, jer su ulaganja minimalna. Potrebno je prskanje četiri puta godišnje i krečenje stabla, a sve to košta oko 100 evra, ne računajući gorivo - objašnjava Milovan.

On dodaje da se sa jednog hektara može zaraditi do 3.000 evra, pod uslovom da su vremenski uslovi povoljni i da postoji "uigrana ekipa" za berbu. Milovanova porodica ima tu sreću da sav posao obavlja sama, bez potrebe za plaćanjem radnika. Pored prodaje sirove šljive, Milovan pravi i rakiju, koju prodaje po ceni od 500 dinara za flašu.

Foto V. Ilić

S druge strane, priča drugog voćara je potpuno drugačija. Zbog loše godine i nedostatka berača, on je izvadio sva stabla.

- Niti jedna šljiva nije rodila, sve su izmrzle. Ne može se čovek osloniti na taj prihod, 'priroda se za rogove ne da uhvatiti' - kaže razočarani voćar.

On ističe da su troškovi veliki, a da otkupna cena od 80 dinara nije srazmerna uloženom trudu, pogotovo kada se u radnjama šljiva prodaje za 200 dinara. Zbog svega toga je prešao na taksiranje, jer mu se poljoprivreda više nije isplatila.

Iz ovih iskustava jasno je da uzgoj šljiva može doneti dobru zaradu uz minimalno ulaganje, ali samo ako se ispune dva ključna uslova: povoljni vremenski uslovi i dostupna radna snaga. Oni koji uspeju da reše ova dva problema, mogu da ostvare ozbiljan prihod, posebno ako prošire posao na proizvodnju džemova, kompota i rakije.

(Kamatica)

