„VISIO SAM IZ AVIONA, A RAJANER ME PITAO SAMO JEDNO“: Ispovest Srbina koji je preživeo nemoguće!

KADA je Ljubiša Karović pre dve nedelje zadremao na svom sedištu do prozora u avionu Rajaner-a na letu od Soluna do Memingema ni slutio nije da će 20 minuta kasnije praktično visiti do pola čak 4.500 metara iznad zemlje.

Foto: Printskrin Instagram/dnevniavaz

Verovatno ni u snu nije mislio da će najveći heroj u tom trenutku u avionu biti njegova supruga i da će posle filskog spašavanja i preživljava od avio-kopanije dobiti ni manje ni više nego avionsku kartu?!

Dok se Ljubiša Karović udobno smeštao u sedište 11F na Rajanerovom (Ryanair) letu FR1879 od Soluna do Memingena, vezao je pojas i, kao što to često radi tokom letova, brzo i lako utonuo u san.

Bio je to opuštajući odmor pod grčkim suncem, dobio je sedište do prozora bez doplate i radovao se dolasku u grad na jugu Nemačke, gde je trebalo da bude gost na žurci iznenađenja povodom rođendana svog mlađeg brata.

Ali 20 minuta nakon što je započeo svoju dremku kojom je prekraćivao vreme, dok je avion Boing 737 u penjanju dostigao visinu od oko 4.500 metara (15.000 stopa), krećući se brzinom u odnosu na tlo koja se približavala brzini od 800 kilometara na sat, ceo svet gospodina Karovića je eksplodirao – bukvalno.

Mir njegovog dremanja prekinuo je zaglušujući prasak, za koji se priseća da je zvučao kao eksplozija bombe, dok se prozor sa njegove desne strane iznenada raspao u paramparčad koja su istog trena odletela.

FOTO: Printscreen/MegaTV /

Usled nagle i intenzivne dekompresije kabine koja je usledila, Ljubiša je fizički isisan iz sedišta 11F u zjapivu rupu koja je ostala iza razbijenog prozora.

Za nekoliko trenutaka njegovo desno rame, ruka i glava našli su se van aviona, dok su njegova čula bila šokirana promenom vazdušnog pritiska, koju on sada upoređuje sa uzastopnim udarcima boksera teške kategorije.

Gotovo istog trenutka, maske za kiseonik su ispale širom kabine – što je protokol koji se tako često opisuje na obaveznim bezbednosnim demonstracijama, ali se retko viđa – a putnici u avionu su vrištali.

Supruga sedela tri reda iza njega

Ali usred vreve i panike, jedan putnik je reagovao odlučno: Ljubišina prestravljena supruga Svetlana Grković Maksimović. Ona je sedela na mestu 14C, sedištu do prolaza tri reda iza svog supruga – odlučili su da ne plate doplatu od 30 evra koliko bi ih koštalo da sede zajedno – i posmatrala je kako njen suprug počinje da nestaje u nebo.

Bez razmišljanja, Svetlana je skočila, bacila se napred i zgrabila Ljubišine noge.

Njena odlučnost je podstakla i druge putnike oko njih da joj se pridruže u očajničkom držanju Ljubiše, kako bi ga sprečili da bude potpuno isisan i da padne sa visine od više hiljada metara u sigurnu smrt.

Ovaj incident, kakav se retko viđa u istoriji avijacije, i čudesno preživljavanje gospodina Karovića na tom letu 10. jula, dospeo je na naslovne strane širom sveta i ostavio istražitelje da očajnički pokušavaju da utvrde šta je tačno dovelo do pucanja prozora i njegovog gotovo potpunog nestanka u ništavilo.

Ali, najviše zahvaljujući svojoj supruzi, Ljubiša nije nestao. Nakon šest dana provedenih u grčkoj bolnici, on se oporavlja u primorskoj vili u Kateriniju, nadomak Soluna, odakle je i poleteo taj kobni let.

A danas, nakon dve nedelje prikupljanja misli i sklapanja krhotina svojih sećanja, Ljubiša daje svoj do sada najpotpuniji izveštaj o tome šta se dogodilo, u intervjuu za britanski "Daily Mail".

Govoreći u bolnici gde se još uvek oporavlja od pretrpljenog stresa i povreda, šezdesetjednogodišnji Karović je rekao:

- Sećam se samo da sam čuo eksploziju, i ne mnogo toga drugog. Mogu da se setim da sam sedeo na svom mestu i da sam se radovao susretu sa bratom, jer se cela porodica okupljala da ga iznenadi za njegov 60. rođendan.

- Prilično brzo sam zaspao, kao što to obično radim na letovima. A onda se začula ta zaglušujuća eksplozija koja me je trgla.

"Visio iz aviona kao Supermen koji leti kroz vazduh"

Svedoci ga opisuju kako je dijagonalno visio iz aviona „kao Supermen koji leti kroz vazduh“ dok mu je vetar šibao lice, izobličujući ga kao da je crtani lik.

Potpuno smireno, priznaje da se toga uopšte ne seća.

- Uopšte se ničega ne sećam jer sam odmah pao u nesvest - rekao je on.

- Ali sve ovo je bilo kao noćna mora. Ne mogu ni da spavam noću, sve što čujem kada zatvorim oči je zvuk eksplozije, a onda nastaje haos u mojoj glavi.

- Izgubio sam svest kada sam visio iz aviona, a onda mi kažu da sam se onesvestio još tri puta nakon što su me uvukli unutra. Lice mi je bilo otečeno, a uvo mi je izgledalo kao ogromna krofna.

Veruje se da je Ljubišina agonija, dok je visio van aviona, i borba da ga zadrže, trajala do dva minuta.

Nakon otpuštanja iz solunske bolnice, mora da nosi kragnu za vrat šest nedelja i pati od akutnih bolova u vratu i ramenu. Upozoren je da bi mu možda mogla biti potrebna operacija ukoliko se to nastavi.

Takođe je lečen od opekotina na licu, desnoj šaci i ruci, koje su izazvane snažnim vetrom koji je šibao njegov gornji deo tela.

Karović, državljanin Srbije blagog glasa, rekao je:

- Imam sreće jer su moje povrede mogle biti mnogo gore. Ne mogu da vam opišem šta mi je prolazilo kroz glavu dok sam visio van aviona, ali zahvalan sam što sam još uvek ovde. Možda me je spasio pojas, jer sam i dalje bio vezan, što je pružilo priliku mojoj supruzi i ostalim putnicima da me zadrže i uvuku unutra. Ali, možda je to sudbina.

Dodao je:

- Oduvek sam verovao u Boga, ali posle ovoga mu verujem još više. Pružio mi je šansu za drugi život.

Njegova četrdesetosmogodišnja supruga Svetlana ima najživlja i najuznemirujuća sećanja na iskustvo bliske smrti njenog muža na nebu.

Drhteći od emocija, prisetila se kako je čula glasnu eksploziju praćenu vriscima preplašenih putnika dok su ispadale maske za kiseonik, a onda je pogledala ispred sebe i videla gospodina Karovića kako je "pola unutra, pola napolju" iz aviona.

"Pojurila sam i odmah ga zgrabila za levu ruku i noge"

Rekla je:

- Pojurila sam i odmah ga zgrabila za levu ruku i noge, dok mi je jedna putnica takođe pomagala. Zajedno smo ga uvukle unutra.

- Bilo je veoma teško, jer sam ga vukla iz sve snage sa jedne strane, dok ga je snažna sila odvlačila na drugu stranu. Išao je napred-nazad i u jednom trenutku sam osetila da će biti potpuno isisan.

Dok se "potezanje konopca" za spasavanje Karovića nastavljalo, priznala je da nije vikala niti vrištala, već se samo u sebi molila da bude spasen.

Prisetila se:

- Glava mu je bila van aviona, i znala sam da me ne može čuti, ali sam bila previše fokusirana na to da ga zadržim, pa nisam vikala niti bilo šta slično. Ali u sebi, molila sam se svim srcem da preživi i toliko sam srećna što je Bog uslišio moju molitvu.

Svetlana je otkrila kako je jedan putnik, za koga je rekla da je Albanac, odigrao posebno herojsku ulogu u uvlačenju gospodina Karovića nazad u avion.

Ispričala je:

- Pored mog muža je sedela jedna žena koja je takođe pomagala, ali ovaj čovek je bio krupan i snažan. Nakon što ga je uvukao nazad, stavio je torbu pored prozora kako bi ga blokirao, ali je i nju isisalo napolje. Zatim je stavio veliki kofer preko, što je uspelo.

- Ne znam njihova imena, ali sam im večno zahvalna. Neka ih Bog čuva kuda god da pođu. Bez njih, moj muž bi bio mrtav.

Ovaj par svoj život deli između Srbije i Grčke. Zajedno su već deset godina, a venčali su se pre tri godine.

Vodi fabriku aluminijuma i ima firmu za nekretnine u Srbiji

Karović ima dva sina iz prethodne veze i uspešan je biznismen koji vodi fabriku aluminijuma i firmu za nekretnine u Srbiji, a poseduje i hotel sa 14 soba u Kateriniju.

Nakon "eksplozije" koja je dovela do naglog gubitka vazdušnog pritiska u kabini, pilot Rajanera je odmah spustio avion na bezbedniju visinu dok su kabinsko osoblje i putnici stavljali maske za kiseonik.

Nakon što su gospodina Karovića uvukli unutra, a avion se stabilizovao, premestili su ga na drugo sedište gde je Svetlana sedela pored njega.

Prisetio se da je prvo što mu je rekla bilo pitanje da li je dobro.

Dodao je:

- Ali nisam imao snage ni da odgovorim jer sam bio u takvom šoku. Prvo čega se sećam nakon što sam se osvestio, jeste da sam osetio krv na licu i telu.

- Nisam mogao ni sa kim da razgovaram, samo sam se osećao utrnulo i nisam razumeo šta se desilo, a još uvek pokušavam da shvatim sve to.

Avion se vratio na aerodrom u Solun gde ga je dočekalo medicinsko osoblje

Avion Boing 737 vratio se na aerodrom u Solunu gde ga je dočekalo medicinsko osoblje i hitna pomoć koja je gospodina Karovića prebacila u bolnicu.

Par je kritičan prema načinu na koji je posada Rajanera (Ryanair) reagovala u trenutku kada je gospodin Karović bio isisan iz aviona, tvrdeći da su ostali vezani na svojim sedištima i da nisu pomogli dok je vladao opšti haos.

Takođe su kritikovali avio-kompaniju zbog njenog ponašanja nakon incidenta, tvrdeći da niko od zvaničnika nije stupio u kontakt sa njima.

Karović je rekao:

- Sve što smo dobili su imejlovi upućeni mom sinu, koji je rezervisao naše letove, u kojima nas pitaju da li želimo da promenimo rezervaciju i kako sam. Ali niko iz kompanije me nije direktno kontaktirao, čak ni telefonski poziv da pokažu bilo kakvu brigu.

Svetlana je izjavila:

- Dok smo se borili da zadržimo Ljubišu, posada nije uradila ništa, izgledali su uplašenije od nas. Pomogli su samo putnici i oni su bili hrabri.

- Veoma dugo ćemo se nositi sa posledicama ovoga jer nam je to nanelo veliku psihološku štetu. Ali niko iz avio-kompanije nije stupio u kontakt ni sa kim od nas, što je odvratno.

Par zastupa grčki advokat Vasilis Cijaras, koji je obećao da će im obezbediti "značajnu odštetu".

- Moj klijent se vratio sa ivice smrti, i želimo da budemo sigurni da će onaj ko je za ovo odgovoran snositi posledice. Ne radi se samo o kompenzaciji, već o utvrđivanju istine o tome šta se dogodilo i o stanju ovog aviona.

- Postoji i ozbiljna zabrinutost u vezi sa ponašanjem posade Rajanera. Bili su obuzeti strahom da će se avion srušiti, što ih je sprečilo da učine bilo šta da pomognu gospodinu Karoviću dok je visio iz aviona.

"Posada više bila zainteresovana za spašavanje sopstvenih života"

Dodao je:

- Čini se da je posada bila više zainteresovana za spasavanje sopstvenih života. Samo su akcije putnika spasile mog klijenta.

Incident istražuje američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), koji je već pregledao avion i izdaće nacrt izveštaja za oko 28 dana.

Ali, tehnički savetnik koga su angažovali Karović i Cijaras veruje da je sve počelo kvarom na desnom motoru aviona, usled čega su krhotine udarile i razbile prozor kabine pre brzog gubitka pritiska u kabini. Istražitelji još uvek nisu potvrdili ovu procenu.

Ali u ranijim odgovorima datim medijima, kompanija je insistirala na tome da su njeni avioni bezbedni i da su bili u kontaktu sa porodicom.

Nil Sorahan, glavni finansijski direktor Rajaner grupe, rekao je:

- Naš tim za brigu o korisnicima aktivno je u kontaktu sa porodicom od incidenta. Naša posada je odradila fenomenalan posao i vratila avion u Solun. Svi do jednog su bezbedno izašli iz aviona. Bio je to sjajan posao koji su obavili kabinsko osoblje i piloti.

- Pozdravljamo uključenje NTSB-a. Oni će sprovesti potpunu, nezavisnu istragu. Mi u potpunosti učestvujemo. Imamo ljude na terenu koji su aktivno uključeni u pružanje pomoći.“

Prema izveštajima, šef Rajanera Majkl O'Liri je izjavio da incident "izgleda kao oštećenje motora usled ulaska stranog tela prilikom poletanja u Solunu, ali... ne možemo to definitivno da tvrdimo."

Rajaner: "Čim se avion spustio na bezbednu visinu, naše osoblje je pomoglo Karoviću"

On je insistirao na tome da je motor na 18 godina starom avionu Boing 737 bio u potpunosti servisiran i remontovan u poslednje dve godine.

Kompanija je takođe insistirala u ranijim demantijima nakon kritika na račun njihovog ponašanja:

- Čim se avion spustio na bezbednu visinu, naše kabinsko osoblje je prišlo i pomoglo gospodinu Karoviću, premestivši ga na drugo mesto (pored njegove supruge) i organizovalo da lekar koji je bio na letu sedi sa njima dok avion nije bezbedno sleteo nazad u Solun. Takođe su organizovali da medicinska pomoć bude u pripravnosti po sletanju u Solun.

Pre incidenta, Karović je leteo hiljadama milja svake godine, putujući između svojih domova u Srbiji i Grčkoj kako bi vodio svoje poslove.

Sada, dok se oporavlja u svojoj vili pored plaže, i dalje progonjen užasom toga da je umalo bio "isisan do smrti", priznao je da ne može ni da pomisli na ulazak u avion, a nekim danima se čak bori i da ustane iz kreveta.

"Plašim se da nikada neću moći da živim i radim kao pre"

- Ovaj incident mi je potpuno okrenuo život naglavačke. Plašim se da nikada neću moći da živim i radim kao pre.

- Trenutno nisam u stanju da idem bilo gde, a pomisao na ulazak u avion me apsolutno užasava. Želim da se oporavim i prevaziđem ovo jer sam nekada vodio veoma srećan i lep život, ali znam da će mi za to trebati mnogo vremena - kaže Karović.

Svetlana je otkrila da u narednih nekoliko dana mora da putuje u Srbiju, ostavljajući supruga u Grčkoj.

- Ići ću kolima. Proći će mnogo vremena pre nego što ponovo budem u stanju da letim avionom, i nisam sigurna da li ću ikada više, ali sve što mogu da kažem jeste da ako se to ikada i desi, nikada neću sedeti na sedištu do prozora.

(Blic)