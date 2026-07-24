SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađena nestala devojčica iz Žarkova živa i zdrava
DVANAESTOGODIŠNjA A. D. iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 23. jula, pronađena je, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).
Devojčica se, nepovređena, sama vratila kući, navodi se u saopštenju.
Time je zatvoren sistem "Pronađi me", koji je bio aktiviran nešto posle 1.00 sat protekle noći za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje devojčice iz Beograda na opštini Čukarica u Beogradu.
(Tanjug)
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