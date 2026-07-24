Društvo

SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađena nestala devojčica iz Žarkova živa i zdrava

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24. 07. 2026. u 07:39

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DVANAESTOGODIŠNjA A. D. iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 23. jula, pronađena je, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

СРЕЋАН КРАЈ ПОТРАГЕ: Пронађена нестала девојчица из Жаркова жива и здрава

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Devojčica se, nepovređena, sama vratila kući, navodi se u saopštenju.

Time je zatvoren sistem "Pronađi me", koji je bio aktiviran nešto posle 1.00 sat protekle noći za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje devojčice iz Beograda na opštini Čukarica u Beogradu. 

(Tanjug)

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