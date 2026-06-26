RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENJE ZA OPASNU POJAVU: Vikend pred nama biće paklen
VREME će danas biti sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar će biti slab do umeren severni. Najviša temperatura od 32 do 36 °C.
RHMZ IZDAO UPOZORENjE ZBOG VISOKE TEMPERATURE
Kako navode upozorenje važi za period od 26. juna do 02. jula 2026.godine.
Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi danas, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 °C, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39 °C.
EKSTREMNI USLOVI ZA NASTANAK I RAZVOJ POŽARA NA OTVORENOM
Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VEOMA VISOKE TEMPERATURE
Toplotni talas, koji će na području Beograda početi sutra, trajaće za vikend i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći. Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 °C, a minimalna od 20 do 25 °C, navode iz RHMZ-a.
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