RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENJE ZA OPASNU POJAVU: Vikend pred nama biće paklen

VREME će danas biti sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar će biti slab do umeren severni. Najviša temperatura od 32 do 36 °C.

RHMZ IZDAO UPOZORENjE ZBOG VISOKE TEMPERATURE

Kako navode upozorenje važi za period od 26. juna do 02. jula 2026.godine.

Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi danas, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 °C, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39 °C.

EKSTREMNI USLOVI ZA NASTANAK I RAZVOJ POŽARA NA OTVORENOM

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VEOMA VISOKE TEMPERATURE

Toplotni talas, koji će na području Beograda početi sutra, trajaće za vikend i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći. Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 °C, a minimalna od 20 do 25 °C, navode iz RHMZ-a.

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