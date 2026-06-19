Društvo

LETO JE NA DOHVAT RUKE: Vrućina je ponovo u modi, ali će biti grmljavine i pljuskova u jednom delu Srbije

Novosti online

19. 06. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

ЛЕТО ЈЕ НА ДОХВАТ РУКЕ: Врућина је поново у моди, али ће бити грмљавине и пљускова у једном делу Србије

Foto: Depositphotos / uroszunic

Popodne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

Najviša temperatura oko 31 stepen.

Vreme narednih dana

Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

(Sputnjik)

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