LETO JE NA DOHVAT RUKE: Vrućina je ponovo u modi, ali će biti grmljavine i pljuskova u jednom delu Srbije
VREME u Srbiji u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.
Popodne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je RHMZ.
Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.
Najviša temperatura oko 31 stepen.
Vreme narednih dana
Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.
(Sputnjik)
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