LETO JE NA DOHVAT RUKE: Vrućina je ponovo u modi, ali će biti grmljavine i pljuskova u jednom delu Srbije

VREME u Srbiji u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

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Popodne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

Najviša temperatura oko 31 stepen.

Vreme narednih dana

Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

(Sputnjik)