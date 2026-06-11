GRMLJAVINSKO NEVREME ĆE SE SRUČITI NA SRBIJU: Prognoza za danas vam se neće dopasti, evo kad sledi razvedravanje
REPUBLIČKI hidro-meteorološki zavod je saopštio da će vreme danas biti oblačno sa padavinama, te da će biti primetan pad temperature.
VREME DANAS
Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, tokom prepodneva proširiće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve.
Najviša temperatura od 17 °S na zapadu i severozapadu do 32 °S na jugoistoku zemlje gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana.
UPOZORENjE NA GRMLjAVINSKE NEPOGODE
Kako navode iz ove ustanove, pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom.
Za konkretne lokacije biće izdana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
VREME NAREDNIH DANA
Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 °S.
U petak se kiša očekuje još samo ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a subotu tek ponegde (kao retka pojava) u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije u petak imati i udare olujne jačine.
U nedelju toplije u svim predelima, ali se krajem dana sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature, naveli su iz RHMZ-a.
Početkom naredne sedmice, padavine se, uz promenljivu oblačnost, očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije dok će u ostalim krajevima prestati uz delimično razvedravanje.
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