VREMENSKA PROGNOZA ZA UTORAK, 9. JUN: Prvo 33 stepena i sparina od koje NE PREOSTAJE VAZDUHA, a onda kreće NEVREME u ovim delovima zemlje!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: AI/Grok

Vreme u Srbiji

Pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost.Sparno, emperatura od 12 do 33 stepena.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren jugoistočni.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost i sparno, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena.

Prognoza za naredne dane

U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.

U petak i za vikend suvo, a u naredni ponedeljak u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

(sputnikportal.rs)

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