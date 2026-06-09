VREMENSKA PROGNOZA ZA UTORAK, 9. JUN: Prvo 33 stepena i sparina od koje NE PREOSTAJE VAZDUHA, a onda kreće NEVREME u ovim delovima zemlje!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
Vreme u Srbiji
Pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost.Sparno, emperatura od 12 do 33 stepena.
Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren jugoistočni.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost i sparno, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena.
Prognoza za naredne dane
U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.
U petak i za vikend suvo, a u naredni ponedeljak u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
(sputnikportal.rs)
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