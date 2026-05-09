RED KIŠNIH OBLAKA, PA RED SUNCA: Evo kakvo nas vreme očejuje danas
U SRBIJI danas ujutro i pre podne na severu biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno i mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne će na severu biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno na širem području grada sa kratkotrajnom kišom, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje.
Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, s jutarnjom temperaturom od 12 do 15, a najvišom dnevnom oko 21 stepen.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. maja, u nedelju i ponedeljak biće promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u ponedeljak ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Od utorka će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
