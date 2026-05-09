"MI ĆEMO OSTVARITI NAŠ CILJ" Iz Rusije zagrmeli, evo čemu se nada Anatolij Pegov
PREDSEDNIK ruske federacije za bobsled Anatolij Pegov očekuje da će ograničenja za ruske takmičare u bob sledu i skeleton trkama biti ukinuta do kraja 2026. godine.
- Glavni cilj naše federacije je da izađe na međunarodnu scenu u punoj snazi i bez ikakvih ograničenja, sa nacionalnom zastavom i himnom. Mi ćemo definitivno ostvariti naš cilj. Mislim da će se to dogoditi ove godine. Promene su u toku u međunarodnoj sportskoj politici. Više naših federacija je već uspelo da ukine sve sankcije protiv svojih sportista. To se prvenstveno odnosi na letnje sportove. Situacija sa zimskim je mnogo komplikovanija.
- Uspeli smo malo da otvorimo prozor krajem prošle godine i mislim da je povratak bio fenomenalan. Osvojili smo četiri skeleton trke, nekoliko puta završili u prvih deset i osvojili bronzane medaqe na juniorskom Svetskom prvenstvu u sledu i skeletonu. To su dobri rezultati, prenosi reči Pegova agencija "Tass"
Prva etapa Svetskog kupa u bobsledu i skeletonu u sezoni 2026/27 održaće se od 27. do 29. novembra u Altenbergu.
