DETALJNA PROGNOZA DO JUNA: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka u narednih mesec dana

PROLEĆE nam je pokazalo svoje najlepše lice, ali prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je period koji će od nas zahtevati i sunčane naočare i kišobrane. Kako su najavili meteorolozi zavoda, očekuje nas prava atmosferska klackalica – od letnjih temperatura do naglih pljuskova i grmljavine koji mogu doneti i određene probleme.

Danas, u subotu, na severu zemlje ujutru i pre podne biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u centralnim, južnim i istočnim predelima biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne se situacija popravlja – na severu će biti pretežno sunčano, dok u ostalim krajevima padavine prestaju uz delimično razvedravanje.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kreće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 19 do 24 stepeni.

Meteoalarm i upozorenja za danas: RHMZ je za danas uključio "žuti" meteoalarm zbog lokalne pojave grmljavine sa količinom padavina većom od 10 l/m² u periodu do 3 sata.

Dan za uživanje i "punjenje baterija"

Sutra nas očekuje znatno prijatnije vreme. Prema podacima RHMZ, biće promenljivo oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar će promeniti smer na južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 10 do 14 stepeni, dok će nas dnevni maksimum podsetiti na leto sa temperaturama od 24 do 27 stepeni. Za ovaj dan nema izdatih upozorenja.

Početak radne nedelje donosi slične temperature. Biće promenljivo oblačno, sa najnižom temperaturom od 11 do 16 stepeni i najvišom od 23 do 27 stepeni.

Ipak, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, a verovatnoća za lokalnu pojavu grmljavine iznosi 70 odsto.

Stiže "hladan tuš" i preokret

Od utorka, 12. maja, pripremite se za promenu koja će pokvariti prolećnu idilu. Biće umereno do potpuno oblačno i osetno svežije. Povremeno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz vetar koji skreće na zapadni i severozapadni pravac.

Temperatura će biti u padu – jutarnja od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepeni. Ponovo raste rizik od jačih pljuskova, preko 10 l/m² za kratko vreme.

Sredinom maja kišobran postaje obavezan deo opreme

U periodu od 13. do 17. maja zadržaće se umereno do potpuno oblačno i svežije vreme.

Kako predviđa RHMZ, povremeno će padati kiša, a biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom, tako da nas očekuje prilično nestabilna sredina meseca.

Kraj maja i ulazak u jun: Toplije, ali u granicama proseka

Dugoročna prognoza RHMZ donosi malo optimizma za kraj meseca.

Od 19. do 25. maja: Očekuje se temperatura iznad proseka za oko 2 stepena, sa verovatnoćom od 60 odsto da će biti toplo.

Padavine će biti u granicama proseka.

Od 26. maja do 1. juna: Vazduh će i dalje biti topliji od proseka (odstupanje oko 1 stepen), uz verovatnoću od 50 odsto za kategoriju "toplo". Količina padavina bi trebala da ostane u uobičajenim granicama za ovo doba godine.

