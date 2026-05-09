SNAŽNA PORUKA PUTINA SA CRVENOG TRGA: Pobeda je uvek bila i uvek će biti - naša! (VIDEO)

DAN pobede je sveti praznik za Rusiju,izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Mint

- Dragi gosti, čestitam vam Dan pobede, naš sveti i najvažniji praznik. Slavimo ga sa osećanjima ponosa i ljubavi prema našoj zemlji, sa razumevanjem naše zajedničke dužnosti da branimo interese i budućnost naše domovine - rekao je Putin.

Početak Velikog otadžbinskog rata je jedan od najtužnijih datuma u istoriji Rusije, istakao je on.

- Nacisti su planirali genocid nad svim narodima Sovjetskog Saveza, ali nisu uzeli u obzir ruski karakter i snagu duha sovjetskog naroda - naglasio je ruski lider.

Ruski karakter i snaga duha se sa posebnom snagom ispoljavaju u teškim vremenima, ocenio je on.

Briga za Otadžbinu ujedinjuje celu Rusiju, a očuvanje sećanja na Veliki otadžbinski rat je pitanje časti za Ruse, kazao je predsednik.

Prema njegovim rečima, odanost domovini je najviša ispravnost, sposobna da ujedini milione građana, što su pokazala herojska dela naroda SSSR-a.

Ruski vojnici položili su ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope tokom godina Drugog svetskog rata, konstatovao je Putin.

Narod SSSR-a je spasao ceo svet od nacizma, poručio je Putin.

Vojnici SVO idu napred uprkos svemu

Pripadnici specijalne vojne operacije kreću se napred i suočavaju se sa agresivnom silom koju podržava i naoružava NATO, ocenio je Putin.

- Veliki podvig generacije pobednika inspiriše vojnike koji danas izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije. Oni se suočavaju sa agresivnom silom koju naoružava i podržava ceo NATO blok - rekao je predsednik.

Uprkos tome, naši heroji idu napred, naglasio je on.

Ruski lider je čestitao Dan pobede svim građanima Rusije i svim prisutnima na Crvenom trgu u Moskvi.

(Sputnjik)

