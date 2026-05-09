SJAJNE VESTI: Završen put do Vidikovca na Kablaru (VIDEO)
DOBRE vesti stiži iz Čačka. Naime put koji vodi do Vidikovca na Kablaru je gotov, što predstavlja veliku stvar za njegove meštane.
Kako su objavili na stranici Infrastruktura Čačak, osim što će stanovnici imati kvalitetan i bezbedan pristup svojim domaćinstvima, ovim projektom dobili su i nešto mnogo važnije, priliku za razvoj čitavog kraja i otvaranje velikog turističkog potencijala Kablara.
- I oni koji su otišli možda će se nekada vratiti na svoju dedovinu, očevinu i tako dalje. Ovo nismo očekivali, jer 80 godina mi smo bili kao neko ostrvo gde niko od vlasti nije dolazio - kazao je meštanin Kablara.
Opširnije pogledajte u videu koji sledi.
