REAL MADRID SE HITNO OGLASIO! Milionska kazna Čuameniju i Valverdeu zbog epske sramote
FUDBALSKI klub Real Madrid pretvorio se iz "kraljevskog" u rijaliti, a u četvrtak je došlo do tuče dvojice igrača nakon čega je Federiko Valverde završio u bolnici. Klub se sada oglasio i saopštio kazne.
Nije dobro uopšte u svlačionici Reala pred "el klasika". Stvari su prerasle iz tenzičnih u fizičke sukobe, a Urugvajac je dobio batine od saigrača Orelijena Čuamenija.
Zbog svega izgrednici će morati da plate po 500.000 evra, ukupno milion evra.
Ovu informaciju preneo je list "AS", a ubrzo se putem zvaničnog saopštenja oglasio i sam klub, koji je u četvrtak najavio internu istragu koja je, očigledno, danas okončana.
- Real Madrid obaveštava javnost da su se, nakon pokretanja jučerašnjeg disciplinskog postupka protiv naših igrača Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija, obojica danas pojavila pred klupskim istražnim organima.Tokom saslušanja, igrači su izrazili duboko kajanje zbog incidenta i uputili izvinjenje jedan drugom. Takođe, izvinili su se klubu, saigračima, stručnom štabu i navijačima, te su se stavili na raspolaganje Real Madridu radi prihvatanja bilo kakve sankcije koju klub smatra adekvatnom. S obzirom na navedene okolnosti, Real Madrid je doneo odluku da obojicu igrača kazni novčanim iznosom od po 500.000 evra, čime su odgovarajući postupci zvanično zaključeni - saopštio je Real.
