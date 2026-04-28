Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru
OSVANULO je vedro i hladno jutro, ponegde i uz slab prizemni mraz.
Pred nama je sunčan i topao dan, povremeno uz umerenu oblačnost, koja će se premešetati sa severa Srbije.
Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.
Inače, trenutne temperature kreću se od 2 do 10 stepeni, u Beogradu je 11°C.
Zlatibor meri 10, Kopaonik 4, a Sjenica 3°C.
Posle podne i krajem dana u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji će se tokom večeri premeštati ka centralnim predelima Srbije i dalje ka severu, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Znatno jače pogoršanje vremena očekuje se sutra, tako da će sam kraj aprila i sam početak maja doneti temperature znatno ispod proseka za ovo oba godine, a petak se očekuje i pojava mraza.
(Telegraf.rs)
