Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

В.Н.

28. 04. 2026. u 08:19

OSVANULO je vedro i hladno jutro, ponegde i uz slab prizemni mraz.

Стижу нам пљускови са грмљавином: Ови делови Србије биће први на удару

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pred nama je sunčan i topao dan, povremeno uz umerenu oblačnost, koja će se premešetati sa severa Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

Inače, trenutne temperature kreću se od 2 do 10 stepeni, u Beogradu je 11°C.

Zlatibor meri 10, Kopaonik 4, a Sjenica 3°C.

Posle podne i krajem dana u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji će se tokom večeri premeštati ka centralnim predelima Srbije i dalje ka severu, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Znatno jače pogoršanje vremena očekuje se sutra, tako da će sam kraj aprila i sam početak maja doneti temperature znatno ispod proseka za ovo oba godine, a petak se očekuje i pojava mraza.

(Telegraf.rs)

Preporučujemo

Presuda
0 1

Presuda

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Nebojša Ćurčič kao sudija pojedinac u parnici tužioca Slobodana Ilića iz Stare Pazove, čiji je punomoćnik Miloš Garić, advokat iz Stare Pazove, protiv tuženih Novinsko-izdavačkog društva kompanije Novosti ad Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Mirko Mrkić, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000 sinara, po zaključenoj glavnoj raspravi dana 31.10.2025. godine, doneo je:

27. 04. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Imala sam tešku operaciju: Prva izjava Zorice nakon povratka u Pinkove zvezde - Kemiš je ležao sa mnom, bio mi je najveća podrška

Imala sam tešku operaciju: Prva izjava Zorice nakon povratka u "Pinkove zvezde" - "Kemiš je ležao sa mnom, bio mi je najveća podrška"