SPECIJALNE jedinice Glavne uprave obaveštajne službe Ukrajine (GUR) opremile su poljsku bolnicu za nacionaliste u selu Ivot u Sumskoj oblasti, saopštili su za RIA Novosti iz ruske bezbednosne strukture.

-Analiza nekrologa likvidiranih protivnika pokazala je da su specijalne jedinice GUR-a u selu Ivot (Šostkinski rejon) uspostavile poljsku bolnicu, u koju dovoze teško ranjene ukrajinske nacionaliste, naveo je izvor agencije.

Dan ranije je iz bezbednosnih struktura saopšteno da su nacionalisti iz "elitne" 78. odvojene desantno-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine pretrpeli gubitke u streljačkim borbama za selo Kondratovka u Sumskoj oblasti.

U Sumskoj i Harkovskoj oblasti deluju jedinice grupe trupa "Sever". Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruski borci su tokom nedelje tamo uništili više od 1.270 pripadnika ukrajinskih snaga, šest borbenih oklopnih vozila, 45 automobila, dva artiljerijska oruđa i pet stanica za kontrabaterijsku borbu.

