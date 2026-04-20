"General neće preživeti, ako ga ne puste na lečenje" Darko Mladić za "Novosti" nakon što je posetio oca u bolnici
DARKO Mladić upravo je izašao iz zatvorske bolnice u Sheveningenu gde je popodne bio u dvočasovnoj poseti ocu generalu Ratku Mladiću i po izlasku nam je rekao da je bukvalno pitanje generalovog života.
- Ukoliko se ne prebaci u Srbiju na lečenje u odgovarajućoj bolnici, moguće je da neće preživeti. Baš je loše. Samo leži, ne može da govori. Kaže dve, tri reči kroz šapat. Slušao je šta sam mu pričao, ali i dalje ne razume sve što mu govorim. Na neka moja pitanja nije ni odgovarao. Nema snage i posetu sam i prekinuo, jer više nije mogao da izdrži. Umoran je, isključio se - opisao nam je Darko stanje generala Mladića.
On nam kaže i da je doktorka sa kojom je razgovarao jako zabrinuta.
Ratko Mladić imao je pre deset dana moždani udar i od tada mu se ionako teško zdravstveno stanje još više pogoršalo. On je već dve pune godine u zatvorskoj bolnici, a poslednjih godinu i po dana je vezan za krevet. Ima neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.
Predsednica Mehanizma za krivične sudove u Hagu odbijala je do sada da ga pusti na privremeno lečenje, a letos je odbijanje obrazložila navodima da nije na samrti i da samo u tom slučaju može da bude pušten iz zatvorske bolnice.
Komentari (0)