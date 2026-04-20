Detektivi zemljišta: Edukativno-istraživački program Centra za promociju nauke
U prostorijama Naučnog kluba Smederevo počelo je ostvarivanje edukativno-istraživačkog programa „Detektivi zemljišta“, uz podršku Centra za promociju nauke (CPN).
Program se realizuje u saradnji sa Medicinsko-farmaceutskom školom „Sv. Petka“ u Smederevu i predstavlja još jedan primer posvećenosti CPN-a razvoju naučne pismenosti i obrazovanja mladih.
„Detektivi zemljišta“ je interdisciplinarni program koji okuplja srednjoškolce sa ciljem da kroz praktičan rad, primenu digitalnih alata i naučni pristup istraže zdravlje zemljišta, njegovu plodnost i značaj za ekosisteme i kvalitet života.
Prve dve sesije programa održavaju se u Regionalnom centru Smederevo, gde učenici kroz timski rad, upotrebu GIS alata i analizu lokalnog okruženja stiču znanja o prepoznavanju i mapiranju stanja zemljišta. Završna sesija biće realizovana u kabinetu za hemiju škole „Sv. Petka“, gde će učesnici sprovesti laboratorijske analize i interpretirati dobijene rezultate. Program je u okviru međunarodnog istraživačkog projekta IMP>ACT, usmerenog na unapređenje obrazovanja u oblasti održivosti i klimatskih promena, uz podršku evropskih partnera.
Kroz ovaj program, uz podršku Centra za promociju nauke, mladi stiču praktična znanja, razvijaju kritičko mišljenje i osnažuju se da postanu aktivni učesnici u očuvanju životne sredine.
