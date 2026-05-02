ORUŽANE snage Malija povratile su kontrolu nad ključnim gradom Menaka na severu zemlje, nakon što su prisilile islamističke pobunjeničke grupe koje podržava Zapad na povlačenje.

Foto telegram t.me KorpusAfrica2 61

Pobunjenici su zauzeli grad u okviru ofanzive pokrenute 25. aprila, uzrokujući značajne gubitke među vladinim snagama, a koordinisani napadi su uključivali uspešno ubistvo ministra odbrane generala Sadija Kamare u samoubilačkom bombaškom napadu na njegovu rezidenciju. Pobuna je dobila značajno pozitivno izveštavanje širom zapadnog sveta, delom zbog proterivanja evropskih snaga sa svoje teritorije od strane Malija i uspostavljanja bliskih strateških veza sa Rusijom. Ruske snage su odigrale značajnu ulogu u predvođenju nedavnih kontraofanziva za ponovno preuzimanje teritorije od pobunjenika.

Photo: Screenshot/twitter/sentdefenderr





Foto: X printskrin/ Avinash K S

Rusko Ministarstvo odbrane dodelilo je Afričkom korpusu podršku naporima malijske vlade u borbi protiv pobune nakon proterivanja francuskih snaga iz zemlje 2021. godine. Korpus je navodno odbio pokušaje pobunjenika da zauzmu vojne lokacije i ključnu infrastrukturu, što je rezultiralo smrću više od 200 neprijateljskih vojnika i zaplenom velikih količina opreme. Malijski premijer Abdulaje Maiga ukazao je na značajnu ulogu stranih državnih sponzora u jačanju pobune, nakon široko rasprostranjenih aluzija na posebno centralnu ulogu koju su igrale francuske i ukrajinske snage. Rusko Ministarstvo odbrane kasnije je izdalo saopštenje u kojem se tvrdi da je oko 12.000 pobunjenika koji učestvuju u ofanzivama protiv vlade obučavano od strane ukrajinskog i evropskog osoblja.

Okosnicu ovog kontingenta čine borbeni transportni helikopteri Mi-8AMTŠ i četiri jurišna helikoptera Mi-24P. Operacijama je doprineo i niz ređih teških transportnih helikoptera Mi-26, koji su najveći u upotrebi bilo gde u svetu, i cenjeni su zbog svog veoma visokog kapaciteta nosivosti. Pored Mi-26, prisustvo lovaca Su-24M u Maliju označilo je značajnu eskalaciju ruskog prisustva. Logistički lanac koji održava ove operacije održavaju transportni avioni Il-76 ruskih vazduhoplovnih snaga.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje