Srbi opet zadivili Ameriku: Tim studenta ETF plasirao se u finale prestižnog svetskog takmičenja u julu u Belgiji

DOK se svet utrkuje u pronalaženju pametnijih i održivijih energetskih rešenja, ekipa budućih inženjera iz Beograda tiho, ali odlučno, hvata korak sa najboljima i pritom ostavlja snažan utisak.

Foto: H-Bridges

Studentski tim H-Bridges sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu ponovo je pokazao da znanje, posvećenost i dobra ideja nemaju granice, plasirali su se u finale prestižnog međunarodnog takmičenja International Future Energy Challenge (IFEC), koje organizuje Institute of Electrical and Electronics Engineers, ime koje u svetu elektrotehnike nosi posebnu težinu.

Zadatak je bio razvoj bidirekcionog punjača za električna vozila, koji omogućava ne samo punjenje baterije, već i vraćanje energije u mrežu. Put do finala vodio ih je preko San Antonija, gde su u polufinalu, stali rame uz rame sa najjačim studentskim timovima planete. U konkurenciji kolega iz SAD-a, Kine, Indije, Južne Koreje, Nemačke, Brazila i drugih tehnoloških sila, predstavili su svoje rešenje pred međunarodnim žirijem i uspeli da se izdvoje. Ne samo idejom, već i onim što je danas možda i važnije sposobnošću da ideju pretvore u nešto opipljivo, funkcionalno i spremno za stvarni svet.

Jer IFEC nije takmičenje lepih prezentacija, to je arena u kojoj teorija mora da izdrži "sudar" sa praksom. Ne meri se samo inovativnost, već i efikasnost, pouzdanost, bezbednost, pa čak i cena uređaja. Ukratko, koliko je neko rešenje zaista spremno za život van laboratorije.

- U Ameriku je putovao samo deo tima, ali je prezentacija bila odlična - objašnjava Klara Šiljeg, iz tima H-Bridges. - Komentari sudija su pokazatelj koliko je naš tim izuzetan u onome čime se bavi. Predloženo rešenje ocenjeno je kao tehnički utemeljeno i jasno usmereno ka praktičnoj realizaciji, uz vidljiv napredak koji prevazilazi teorijski koncept i uključuje konkretne elemente razvoja hardvera i prototipa. Ovakav pristup dodatno potvrđuje sposobnost tima da svoje ideje sistematično sprovede u funkcionalno rešenje.

Dodatnu težinu njihovom uspehu daje i činjenica da se polufinale održalo u okviru konferencije IEEE Applied Power Electronics Conference jednog od najvažnijih svetskih okupljanja u oblasti energetske elektronike, gde se kroji budućnost upravljanja energijom i elektrifikacije transporta. Sada ih čeka završni čin - finale u Belgiji, od 13. do 17. jula, gde će predstaviti konačnu verziju svog uređaja. Do tada sledi rad, dorade i još finog inženjerskog "peglanja".

- Finale IFEC takmičenja se ove godine održava u Belgiji pri univerzitetu KU Leuven, gde će finalna rešenja razvijena od strane studenata iz celog sveta biti testirana u laboratorijskim i realnim uslovima - navodi Šiljeg. - Projekat odgovara na potrebu za novim rešenjima u oblasti obnovljivih izvora energije, električnih vozila i sistema za skladištenje energije. Dvosmerni punjači za električna vozila omogućavaju ne samo punjenje baterije, već i povrat energije iz električnog vozila u elektroenergetsku mrežu. Sistemi ovog tipa imaju visok potencijal za unapređenje energetske efikasnosti vozila, stabilnosti mreže, pri čemu ne zahtevaju prisustvo stanica za punjenje vozila. Odlikuje ih kompaktan dizajn, pouzdana regulacija i visok kvalitet električne energija u tački priključenja.

Uspehe nižu godinama TekstH-Bridges već sedam godina zaredom uspešno učestvuje na ovom takmičenju, okupljajući studente koji kroz jednogodišnje projekte razvijaju inovativna i energetski efikasna rešenja. U ekipi je 25 članova podeljenih u tri oblasti: hardver, firmver i odnosi s javnošću. Budući inženjeri imaju bogatu istoriju uspeha: dva puta su osvojili prvo mesto na IFEC-u (2005. i 2019), uz brojne finalne plasmane i ukupno devet međunarodnih priznanja. Iz tima su nastala i četiri startapa u Srbiji.

Tokom jednogodišnjeg ciklusa rada, studenti samostalno prolaze čitav proces, od koncepta i projektovanja, preko izrade i testiranja prototipa, do predstavljanja rešenja pred međunarodnim žirijem. Upravo ovaj model rada omogućava im da steknu iskustvo koje prevazilazi okvire klasičnog akademskog obrazovanja. Moto tima je štedeti na gvožđu i bakru pametnom upotrebom silicijuma i softvera.

U vremenu kada se energetska tranzicija nameće kao jedan od ključnih globalnih izazova, upravo ovakvi projekti pokazuju da mladi inženjeri iz Srbije ne prate trendove, već ih stvaraju. Ako je suditi po dosadašnjim rezultatima, finale u Belgiji neće biti samo završnica jednog takmičenja, već još jedna prilika da H-Bridges tim potvrdi ono što je već jasno - da pripada samom vrhu svetske inženjerske scene.