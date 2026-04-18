Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša

U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

Sutra će u Srbiji duvati slab, promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

Uveče na severu i zapadu Srbije očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku uslediće ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vreme u Beogradu i prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša

U Beogradu se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 6 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 23.

Trebalo bi da ove sunčane dane iskoristimo na najbolji mogući način, jer nas već u ponedeljak čeka promena. Očekuje nas naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne delove zemlje

"Posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje", navodi se u prognozi RHMZ.

Zbog ovih vremenskin nepogoda, RHMZ je najavio da će u ponedeljak 20. aprila, na snazi biti žuti meteoalarm za celu teritoriju Srbije.

Žuti meteoalarm znači da teritoriju mogu pogoditi pojave koji nisu uobičajene, te da je potreban oprez ako se planiraju aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

U utorak će biti promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od srede očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i to uglavnom u planinskim predelima.